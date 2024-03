V pliešovskej časti Zaježová plánujú kompletne obnoviť kultúrny dom

Pliešovce 30. marca (TASR) - V pliešovskej časti Zaježová v okrese Zvolen plánujú kompletne obnoviť kultúrny dom. Obec sa preto plánuje zapojiť do výzvy štátu na získanie finančných prostriedkov. TASR to povedal starosta Pliešoviec Štefan Sýkora.



Dodal, že vlani ukončili rekonštrukciu komunitného centra v Zaježovej a minulý týždeň v nej prvýkrát boli aj prezidentské voľby. Objekt, v ktorom bol kedysi miestny národný výbor, slúži dnes ako miesto, kde sa schádza komunita miestnych združení a spolkov. Projekt na rekonštrukciu zastrešilo tamojšie občianske združenie Zaježová. Zameraný bol na zvýšenie energetickej účinnosti objektu. Združenie smerovalo žiadosť o nenávratný finančný príspevok na Miestnu akčnú skupinu Hontiansko-Dobronivské partnerstvo. Celkový rozpočet tvoril takmer 78.000 eur, z čoho spoluúčasť bola takmer 3900 eur.



Zaježová je známa ako miesto, kde sa začal začiatkom 90. rokov minulého storočia organizovať dovtedy neznámy spôsob komunitného spolunažívania. Blízky je prírode a environmentu. Združenia, ktoré tam začali pôsobiť, boli zamerané na tradičné remeslá, ľudovú architektúru a na životné prostredie. Ich aktivity pritiahli do tejto časti Pliešoviec množstvo ľudí z celého Slovenska. Niektorí z nich sa tam rozhodli aj usadiť. Voľné spoločenstvo takto spolunažívajúcich a spolupracujúcich susedov tvorí dodnes 230 ľudí.