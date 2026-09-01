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V Ploskom dokončili rekonštrukciu mosta za takmer 410.000 eur
Rekonštrukcia sa začala koncom apríla.
Autor TASR
Ploské 1. septembra (TASR) - Košický samosprávny kraj (KSK) ukončil rekonštrukciu mosta v obci Ploské v okrese Košice-okolie. Most cez potok Bukovina bude od utorka opäť prejazdný pre motoristov. Celkové náklady na obnovu mosta predstavujú takmer 410.000 eur, informoval KSK.
Rekonštrukcia sa začala koncom apríla. Pôvodný most bol v nevyhovujúcom technickom stave, preto bolo potrebné pristúpiť k jeho komplexnej obnove. Počas prác bol úplne uzavretý a motoristi museli využívať približne desaťkilometrovú obchádzkovú trasu cez Kráľovce, Vajkovce a Budimír.
V rámci rekonštrukcie došlo podľa kraja k odstráneniu pôvodných poškodených častí mosta a obnove jeho nosnej konštrukcie a spodnej stavby. Súčasťou prác bola aj výmena mostného zvršku, úprava napojenia na priľahlú komunikáciu III/3325 a modernizácia bezpečnostných prvkov. Nový most tak spĺňa súčasné technické požiadavky a poskytne bezpečnejšie a komfortnejšie spojenie pre motoristov.
„Ďalší zrekonštruovaný most a k tomu dokončený výrazne skôr, ako sme plánovali. Pre ľudí z Ploského a okolitých obcí to znamená, že sa k svojim každodenným cestám vrátia k pôvodnej trase skôr a nebudú už musieť využívať obchádzku,“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.
Rekonštrukcia sa začala koncom apríla. Pôvodný most bol v nevyhovujúcom technickom stave, preto bolo potrebné pristúpiť k jeho komplexnej obnove. Počas prác bol úplne uzavretý a motoristi museli využívať približne desaťkilometrovú obchádzkovú trasu cez Kráľovce, Vajkovce a Budimír.
V rámci rekonštrukcie došlo podľa kraja k odstráneniu pôvodných poškodených častí mosta a obnove jeho nosnej konštrukcie a spodnej stavby. Súčasťou prác bola aj výmena mostného zvršku, úprava napojenia na priľahlú komunikáciu III/3325 a modernizácia bezpečnostných prvkov. Nový most tak spĺňa súčasné technické požiadavky a poskytne bezpečnejšie a komfortnejšie spojenie pre motoristov.
„Ďalší zrekonštruovaný most a k tomu dokončený výrazne skôr, ako sme plánovali. Pre ľudí z Ploského a okolitých obcí to znamená, že sa k svojim každodenným cestám vrátia k pôvodnej trase skôr a nebudú už musieť využívať obchádzku,“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.