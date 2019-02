V Ploskom neďaleko Košíc chystajú 12. ročník obecnej zabíjačky

Ako povedal starosta František Petro, ide o jednu z tradičných aktivít obce, pri ktorej sa jej obyvatelia stretávajú.

Ploské 8. februára (TASR) – Fašiangovú zabíjačku chystajú v obci Ploské v okrese Košice-okolie dvanásty rok. Ako pre TASR povedal starosta František Petro, ide o jednu z tradičných aktivít obce, pri ktorej sa jej obyvatelia stretávajú. Ako hovorí, komunitný život patrí k dedine a treba ho udržať.



"Niekedy sme robili túto našu zabíjačku tak, že sme priniesli celú ošípanú, potom sa opaľovala, oškrabovala. Ľudia sa na to chodili pozerať, ale dnes už o to nie je veľký záujem," povedal s tým, že 150 kilogramov vážiaca sviňa je naporciovaná v chladiacom boxe. Pod prístreškom altánku na futbalovom ihrisku, kde sa bude v sobotu (9.2.) konať obecná zabíjačka, ju prinesú dopoludnia. Prvé výrobky by mohli byť hotové okolo 16.00 h. "Bezplatne, no veľmi odborne na tom budú robiť naši majstri a chlapci, ktorí sa tomu venujú. Jeden je vyučený kuchár a druhý mäsiar," dodal.



"Najprv začíname kapustnicou, potom sa robí perkelt, jaterničky, klobásky, takzvaná Laci pečienka, bravčové a obarové laloky - o to je veľký záujem,“ povedal Petro s tým, že tretí rok sa v rovnakom čase koná zabíjačka aj v časti Ortáše.



Podľa jeho slov posledné roky aj kvôli moru ošípaných a informáciám o rizikovom mäse neodoberajú ošípanú z rúk súkromníka, ale od certifikovanej firmy. "Dnes sme dali vyšetriť aj bráničné piliere na prítomnosť trichinelly, všetko je v poriadku a ľudia tak môžu ochutnávať," dodal.



Na tradičnej zabíjačke sa prvýkrát predstaví aj tamojšia spevácka folklórna skupina Plošťan.