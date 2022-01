V počte očkovacích výjazdov do obcí je Prešovský kraj druhý najlepší

Prešov 19. januára (TASR) - Prešovský kraj je druhým krajom po Košickom s najvyšším počet očkovacích výjazdov v rámci SR do jednotlivých obcí. Celkovo ich bolo od mája minulého roka viac ako 1200. Štvrtinu z nich realizovala krajská samospráva prostredníctvom mobilnej jednotky. Zvyšnú časť realizovali nemocnice, polikliniky a ambulantní lekári. TASR o tom informovala hovorkyňa kraja Daša Jeleňová.



Podľa jej slov sa zrealizovalo celkovo 1209 a ďalších približne 30 výjazdov je aktuálne naplánovaných.



"Oproti ostatným krajom ide rádovo o vyšší celkový počet v stovkách výjazdov, v porovnaní s niektorými krajmi dokonca o vyššie číslo až o viac než 60 percent. V rámci výjazdu Prešovský kraj priemerne za deň zaočkuje asi 410 ľudí. Prvou dávkou bolo doteraz v obciach zaočkovaných viac ako 56.000 ľudí, druhou takmer 24.000 záujemcov a treťou viac ako 17.000," uviedla Jeleňová.



PSK realizuje vakcináciu v obciach na svojom území od 8. mája, keď oficiálne spustil svoju individuálnu a skupinovú výjazdovú očkovaciu službu. Odvtedy do polovice januára 2022 kraj aplikoval počas svojich výjazdov približne 55.000 vakcín proti ochoreniu COVID-19. Výjazdy okrem obcí realizoval aj v komunitných centrách, väzniciach, výrobných spoločnostiach a očkoval i z ulice, ako aj v spolupráci so Slovenskou komorou zdravotníckych záchranárov.



V Prešovskom kraji bolo doteraz prostredníctvom výjazdov do obcí zo strany kraja, nemocníc, polikliník celkovo podaných 240.000 dávok vakcín proti ochoreniu COVID-19.