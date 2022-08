V Podhorí opäť tečie voda do vodojemu, mimoriadnu situáciu odvolali

Podhorie/Kozí Vrbovok 11. augusta (TASR) – V obci Podhorie v okrese Banská Štiavnica odvolali v uplynulých dňoch mimoriadnu situáciu v súvislosti s vyschnutím prameňov, ktoré privádzajú vodu do obecného vodojemu. Mimoriadny stav trval v obci takmer tri týždne. Rezervoár sa opäť naplnil vodou po intenzívnych dažďoch začiatkom augusta. Informovala o tom starostka Dana Lóžiová.



"Došlo k obnoveniu prítoku vody do obecného vodojemu, ktorý sa opäť naplnil pitnou vodou a aktuálne nie je potrebné dovážať pitnú vodu v cisternách," informovala starostka.



Ako však upozornila, naďalej je potrebné šetriť pitnou vodou. "Nevieme, kedy bude najbližšie pršať, kedykoľvek sa nám podobná situácia môže zopakovať," uviedla. Vyzvala tiež obyvateľov, aby sa počas dažďov snažili zachytávať dažďovú vodu zo striech do sudov.



Mimoriadnu situáciu, aj keď len na dva dni, vyhlásili koncom uplynulého týždňa aj v obci Kozí Vrbovok v okrese Krupina. Hladina podzemnej vody, ktorá zásobuje obecný vodojem, totiž poklesla tak výrazne, že ponorný systém, ktorý čerpá vodu do obecného vodovodu, sa dostal nad vodnú hladinu. Asi 150 obyvateľov obce tak ostalo na čas bez vody.



"Takúto situáciu sme v obci ešte nemali. Museli sme to riešiť zmenou hĺbky ponorného systému. Obyvatelia tak nemali vodu len niekoľko hodín. Mimoriadnu situáciu sme však museli vyhlásiť," povedal TASR starosta Peter Čižmár.