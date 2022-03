V Podhorodi sa starajú o ukrajinských utečencov, prijať môžu ďalších

Podhoroď 1. marca (TASR) – V obci Podhoroď, okres Sobrance, sa aktuálne starajú o desať ukrajinských utečencov. Starosta obce Anton Hricko pre TASR potvrdil, že ide o sedem dospelých a tri deti, ktorí museli opustiť svoje domovy. Kým sa dostali cez ukrajinsko-slovenskú hranicu do bezpečia, cestovali dve noci.



"Očakávame, že v najbližšom období prijmeme ďalších, kapacitu máme momentálne naplnenú na tretinu. Sú umiestnení v bývalom zdravotnom stredisku, ktorého časť bola prerobená na denný stacionár. Ten už nefunguje, tak sme priestor vybavili prenosnými lôžkami, majú tu k dispozícii vodu a základné bývanie a predovšetkým teplo," priblížil Hricko.



Priestor podľa neho vykurujú drevoštiepkou a tá už pomaly dochádza, keďže zásobovať teplom musia okrem toho aj miestnu školu. "Budeme musieť nájsť sponzora, alebo nám bude musieť pomôcť štát, lebo sami to neutiahneme. Budova, kde sú utečenci, je stará a aktuálne je u nás dosť chladno, takže na vykurovanie treba naozaj dosť materiálu. Rovnako aj cena za elektrinu sa zvýšila, ale teraz na to nemyslíme, treba hlavne pomôcť," upozornil starosta. Verí, že sa im podarí časť nákladov kompenzovať vďaka finančnej podpore zo štátu, ktorú nedávno avizoval minister financií Igor Matovič (OĽANO).



V súvislosti s vojnovým konfliktom na Ukrajine starosta vyzdvihol solidaritu miestnych ľudí, viacerí z nich priniesli deky, potraviny, hygienické potreby a pomáhali aj so zabezpečením priestorov. "Máme aj dostatok plienok pre menšie deti, momentálne sme plne zabezpečení. Dokonca z Bardejova či z Rožňavy prišli autá s oblečením a ďalšími vecami. Obyvatelia sú veľmi súdržní, cítia s týmto konfliktom a pomáhajú, kde treba," skonštatoval Hricko.