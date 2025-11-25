< sekcia Regióny
V Podolínci bude fungovať stredisko Záchrannej zdravotnej služby
Autor TASR
Podolínec 25. novembra (TASR) - V meste Podolínec neďaleko Starej Ľubovne bude od nového roka stredisko Záchrannej zdravotnej služby (ZZS). Samospráva na sociálnej sieti informovala, že prvýkrát v histórii bude v meste sídliť záchranárska posádka. V prevádzke bude od 1. februára 2026.
„Tento nový bod na záchranárskej mape Slovenska pribudol vďaka zmenám legislatívy a intervenciám viacerých poslancov Národnej rady SR, ale tiež na základe prieskumu množstva zásahov a dojazdu sanitiek z blízkeho okolia,“ uviedlo mesto.
Na základe utorkového rokovania vedenia mesta a poskytovateľa ZZS sa predbežne hovorilo aj o užšej spolupráci s miestnym dobrovoľným hasičským zborom v Podolínci a ďalších plánoch do budúcna. „Veríme, že tento krok prispeje k zlepšeniu poskytovaných zdravotných a záchranných služieb v našom meste,“ uzavrela samospráva.
