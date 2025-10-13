< sekcia Regióny
V Podolínci opravia ulicu J. Smreka a časť ulíc Hliník a Družstevná
Autor TASR
Podolínec 13. októbra (TASR) - V Podolínci v okrese Stará Ľubovňa opravia viacero miestnych komunikácií. Primátor Michal Marhefka pre TASR potvrdil, že s prácami chcú začať ešte v tomto roku, pričom zhotoviteľ má na realizáciu diela šesť mesiacov. Mestu sa na projekt podarilo získať dotáciu z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Celkové náklady sú vo výške takmer 400.000 eur.
„Rekonštrukcia sa dotkne ulice Jozefa Smreka a čiastočne ulíc Hliník a Družstevná. Je to jedna z najfrekventovanejších častí mesta. Začiatok je na križovatke v smere na obec Lomnička, respektíve k bývalému roľníckemu družstvu. Je tam aj prístup k materskej a základnej škole. Naposledy bola ulica Jozefa Smreka rekonštruovaná v roku 1994, takže po 30 rokoch dostane nový asfaltový koberec a tiež nové chodníky,“ priblížil Marhefka.
Časť tejto komunikácie vedie aj ako cyklotrasa v zmysle kostrovej siete Prešovského samosprávneho kraja. Zároveň sa nachádza v širšom centre mesta a vedie ku viacerým kultúrnym pamiatkam.
Výška nenávratného finančného príspevku z Programu Slovensko je v tomto prípade takmer 360.000 eur a mesto projekt dofinancuje zo svojich zdrojov. Práce by mali byť ukončené v závere apríla budúceho roka.
Mesto sa snaží zrekonštruovať aj ďalšie úseky miestnych komunikácií. Aktuálne majú podľa primátora pripravený projekt aj stavebné povolenie na obnovu historických ulíc Kláštorná, Zimná a Terézie Vansovej, ktoré nadväzujú na námestie.
„Mali sme podanú žiadosť o dotáciu cez úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity vo výške 670.000 eur, avšak tento projekt nebol podporený, pretože je nedostatok finančných prostriedkov, ktoré majú k dispozícii a bolo aj podaných veľa projektov. To svedčí o tom, že ten stav cestnej infraštruktúry v mestách a obciach nie je úplne dobrý a asi by sa viac peňazí malo vyčleniť z externých zdrojov na opravu komunikácií,“ skonštatoval Marhefka.
Ambíciou mesta je zrekonštruovať aj ulice Lesná a Sládkovičova. Na realizáciu sa pokúsi samospráva získať externé zdroje, keďže podľa primátora to z mestského rozpočtu nebude možné.
