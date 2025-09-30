< sekcia Regióny
V Podolínci postavia novú telocvičňu vďaka fondom z Európskej únie
Realizáciu projektu v Podolínci spustili minulý týždeň, pričom celkom nová telocvičňa vznikne pri miestnej ZŠ s materskou školou.
Autor TASR
Podolínec 30. septembra (TASR) - V meste Podolínec na Spiši postavia vďaka fondom z Európskej únie novú telocvičňu. Informoval o tom podpredseda Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Štefan Bieľak s tým, že mesto je ďalším úspešným žiadateľom v oblasti podpory základných škôl v rámci subregiónu Spiša. Zároveň však upozornil, že evidujú rádovo niekoľko desiatok pripravených projektov z oblasti základných škôl (ZŠ), avšak chýbajú európske zdroje.
Realizáciu projektu v Podolínci spustili minulý týždeň, pričom celkom nová telocvičňa vznikne pri miestnej ZŠ s materskou školou. Bieľak uviedol, že celkové náklady sú naplánované na 2,7 milióna eur a z toho takmer 2,3 milióna eur pôjde z fondov EÚ, sedem percent spolufinancuje štát a zvyšok samospráva.
„Celkovo je na tento účel zo strany štátu (MIRRI) určených pre Prešovský kraj približne 20 miliónov eur v rámci Integrovanej územnej stratégie PSK. Z toho pre Spiš je približne osem miliónov eur, avšak z tejto sumy mohli byť podporené celkom len štyri projekty - v Levoči, Spišskej Belej, Spišskej Starej Vsi a Podolínci, čo je veľmi málo,“ skonštatoval Bieľak.
Na Rade partnerstva PSK sa zároveň podarilo podporiť ďalší projekt na Spiši, konkrétne ide o modernizáciu ZŠ v obci Plavnica, okres Stará Ľubovňa. Na realizáciu však obci schválili finančné prostriedky len vo výške približne 1,3 milióna eur z eurofondov a štátneho rozpočtu. Celkové náklady pred verejným obstarávaním sú pritom na úrovni takmer 2,6 milióna eur. „Nakoľko PSK už nemá k dispozícii viac financií určených zo strany štátu na tento účel, obec sa dobrovoľne zaviazala, že zabezpečí dofinancovanie tohto projektu takmer 1,3 milióna eur a je ochotná si vziať na tento účel úver,“ dodal podpredseda PSK. Je to podľa neho paradox, keďže zabezpečiť základné vzdelávanie je úlohou štátu.
Považuje za nezodpovedné, ak štát uvažuje presunúť eurofondy na financovanie energopomoci, a tak kompenzovať domácnostiam vysokú cenu energií. „Ak to chce štát urobiť, tak nie na úkor investičných projektov, či už sú žiadateľmi mestá a obce alebo samosprávne kraje a štátne inštitúcie. Sme pripravení na čerpanie fondov, avšak aj samotné čerpanie trvá pomerne dlho, a to najmä preto, že štát určil komplikovanú procedúru na ich schvaľovanie a čerpanie,“ podotkol Bieľak. Vysvetlil, že príprava projektov trvala jeden až dva roky, hoci podmienky na čerpanie neboli známe vopred. „A teraz sme pripravení a zisťujeme, že financií je málo alebo už nebudú,“ zdôraznil.
Na modernizáciu, rekonštrukciu, dostavbu ZŠ je pre celý Prešovský kraj určených štátom približne 20 miliónov eur. Pritom PSK eviduje pripravené projekty samospráv za štvornásobne vyššiu sumu.
