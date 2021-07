V Banskej Bystrici podpísali memorandum. Podporí sociálnu ekonomiku

Banská Bystrica 8. júla (TASR) – Zvýšenie kvality a kapacity verejných služieb zamestnanosti v nadväznosti na meniace sa potreby a požiadavky trhu práce je cieľom memoranda o spolupráci medzi Implementačnou agentúrou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Rozvojovou agentúrou Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK). Konštatoval to minister Milan Krajniak (Sme rodina) vo štvrtok po podpise memoranda v Banskej Bystrici, ktorého cieľom je spolupráca a podpora pri rozvoji sociálneho podnikania a ekonomiky na Slovensku.



Podľa vedenia kraja sú to tri roky, čo implementačná agentúra cez národný projekt Inštitút sociálnej ekonomiky uviedla do života vo všetkých samosprávnych krajoch regionálne centrá sociálnej ekonomiky, ktoré svojou prácou priamo v regiónoch hľadajú, oslovujú a podporujú potenciálnych záujemcov o sociálne podnikanie. V rámci Rozvojovej agentúry BBSK kraj založil samostatné oddelenie sociálnej ekonomiky a k dnešnému dňu prevádzkuje tri sociálne podniky. Pre regionálnych koordinátorov z centra sociálnej ekonomiky sa tak stal nie subjektom, ktorému treba pomôcť, ale partnerom, ktorý môže potenciálnych záujemcov o sociálne podnikanie inšpirovať ukážkami úspešnej praxe.



„Vďaka tejto spolupráci využijeme efektívne už vytvorené kapacity štátu pre ďalší rozvoj sociálnej ekonomiky v kraji. Patríme k lídrom v sociálnej ekonomike a našou snahou je tento inštitút ešte viac posilňovať. Ako prví sme prišli s výzvou pre regionálnych farmárov a producentov, ktorí sa vďaka založeniu sociálneho podniku môžu stať dodávateľmi kvalitných potravín do našich škôl a zariadení sociálnych služieb. V sociálnom podnikaní vidíme veľký potenciál, ktorý môže zvýšiť kvalitu života ľudí i v menej rozvinutých regiónoch,“ zdôraznil podpredseda kraja Ondrej Lunter.