V Podtatranskom múzeu si pripomenú 330. výročie vzniku papiera

Poprad 7. novembra (TASR) - V Podtatranskom múzeu (PM) si opäť pripomenú výročie z histórie mesta Poprad. Z PM informovali o tom, že v týchto dňoch uplynulo 330 rokov, odkedy svoju činnosť začala popradská papiereň, ktorá bola najstarším tamojším priemyselným podnikom. Pri tejto príležitosti pripravilo múzeum v spolupráci s pracovníkmi popradskej pobočky Štátneho archívu v Prešove výstavu. Vernisáž spojená s prednáškou kurátora výstavy Ľuboša Janačeka o histórii papierne a jej vlastníkoch sa uskutoční v utorok popoludní.



Janaček upozornil na to, že v dnešnej digitálnej dobe, keď značná časť písomnej komunikácie prebieha elektronicky a pre väčšinu obyvateľstva je papier bežným každodenným spotrebným artiklom, je zaujímavé pozrieť sa kdesi na začiatok. Na výstave odprezentujú nielen to, ako papier v 17. storočí vyzeral, ale aj ako sa rozvíjalo toto priemyselné odvetvie v centre Spiša. "Expozícia pozostáva predovšetkým z archívnych dokumentov prehľadne mapujúcich činnosť papierne v jednotlivých obdobiach, projektovej dokumentácie, ukážok ručného papiera a používaných priesvitiek - filigránov a vodoznakov," priblížil Janaček.



Popradská papiereň bola v rokoch 1693 až 1899 vo vlastníctve rodiny Czieserovcov. Je to jediný zdokladovaný prípad na Slovensku, keď sa papiereň či iný podnik dokázal takto dlho, až 206 rokov, udržať v pôsobnosti jednej rodiny. V roku 1941 prešla papiereň pod správu ružomberskej celulózky ako bočný závod. Hlavným výrobným zameraním závodu bola výroba jemného grafického papiera a lepenky.



Výstava bude pre verejnosť v priestoroch PM na Vajanského ulici sprístupnená do 17. decembra.