V Podtatranskom múzeu zreštaurovali diela I. Spöttla z 19. storočia

Poprad 10. septembra (TASR) - V Podtatranskom múzeu nedávno dokončili reštaurovanie výtvarných diel maliara a archeológa Ignáca Spöttla z 19. storočia. Kurátor umenia múzea Marek Ružinský uviedol, že ide o diela z vlastných zbierok a podarilo sa ich obnoviť vďaka podpore zriaďovateľa Prešovského samosprávneho kraja a Fondu na podporu umenia.



Ide o maľbu olejom na kartóne s motívom archeologickej lokality, pravdepodobne Machalovskej hory z druhej polovice 19. storočia a kresbu uhľom na kartóne Pri tatranskom plese z obdobia okolo roku 1850 - 1890. "Diela pochádzajú zo starých zbierok a v novodobej histórii neboli verejnosti prezentované. K predmetom neexistovala evidencia a neboli zapísané ani v zbierkovom fonde. Do pozornosti sa dostali v rámci revízie. Zistenia priniesla až vedecko-výskumná činnosť. Následne sa usúdilo, že sú vhodné na prezentáciu. Ich technický stav to však nedovoľoval, preto bol potrebný odborný zásah," ozrejmil Ružinský.



V prípade maľby múzeum nedisponovalo žiadnymi informáciami. Bolo preto potrebné zistiť predovšetkým o akú lokalitu ide, a tiež autorstvo. To múzejníci považovali za značný problém, keďže bolo vlepené v hrubej pasparte bez akéhokoľvek popisu či signatúry. "V rámci výskumnej činnosti sa zistilo, že ide zrejme o motív archeologickej lokality," dodal kurátor.



Dielo malo podľa neho umeleckú, historickú a výpovednú hodnotu aj napriek absencii jednoznačného potvrdenia autorstva. V rámci reštaurovania tak upriamili pozornosť na nájdenie signatúry, nápisu či indície, ktorá by ho mohla určiť. Signatúru autora napokon objavili na zadnej strane maľby. "Predmety sú dnes v reštaurovanom stave vystavené v priestoroch múzea na Vajanského ulici ako súčasť expozície venovanej histórii osídlenia podtatranského regiónu," upozornil Ružinský.



Spöttl bol viedenský akademický maliar, zberateľ a amatérsky bádateľ. Pôsobil mimo svojej domoviny aj na Spiši a množstvo starožitností a hodnotných predmetov daroval dvom bývalým múzeám na území dnešného Popradu.