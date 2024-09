V Podunajských Biskupiciach plánujú rekonštruovať viaceré budovy

Bratislava 11. septembra (TASR) - V bratislavských Podunajských Biskupiciach plánujú rekonštruovať viaceré svoje budovy. Snahou je zníženie ich energetickej náročnosti i komplexná rekonštrukcia Základnej školy (ZŠ) Bieloruská. Mestská časť vyhlásila v tejto súvislosti tender v hodnote vyše 6,3 milióna eur bez DPH. Vyplýva to z výzvy na predkladanie ponúk, ktorú zverejnila vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO). Lehota na predkladanie ponúk je do 7. októbra.



Zákazka je rozdelená na päť častí a uchádzač môže predložiť ponuku na jednu, alebo všetky jej časti. Konkrétne ide o zníženie energetickej náročnosti miestneho úradu, ale aj ZŠ s materskou školou (MŠ) s vyučovacím jazykom maďarským na Vetvárskej ulici, tiež MŠ Estónska 3 a Estónska 7. Piata časť zákazky sa týka komplexnej rekonštrukcie ZŠ Bieloruská, kde je predpokladaná hodnota vyše 2,8 milióna eur bez DPH. Termín realizácie zákazky má byť do 12 mesiacov od prevzatia staveniska.



"V Podunajských Biskupiciach máme štyri základné školy, všetky potrebujú komplexnú modernizáciu. ZŠ Vetvárska sme vybrali z dôvodu, že ide o historicky najstaršiu školskú budovu u nás, ZŠ Bieloruská je zasa technicky najzanedbanejšia," skonštatoval nedávno pre TASR starosta Podunajských Biskupíc Roman Lamoš.



Malo by ísť o výmenu okien, zateplenie fasády, opravy strechy, modernizáciu kúrenia, elektroinštalácie či osvetlenia. Súčasťou projektu má byť aj napojenie na obnoviteľný zdroj energie, teda fotovoltické panely, respektíve tepelné čerpadlo. Na projekty získala samospráva dotáciu v rámci výzvy Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry.