V Podunajských Biskupiciach vybudujú nové komunitné centrum
Súčasťou komunitného centra by mala byť taktiež spoločenská miestnosť alebo miestnosť, kde sa budú môcť ľudia občerstviť, napríklad pri káve. Vylúčené nie je ani zázemie pre kurzy varenia.
Autor TASR
Bratislava 8. februára (TASR) - V bratislavských Podunajských Biskupiciach začali s výstavbou nového komunitného centra, ktoré vznikne na Hronskej ulici. Mestská časť ho vybuduje na mieste starej budovy, ktorá chátrala a kde mal podľa pôvodných zámerov developera vyrásť bytový dom. Pre TASR to uviedol starosta Podunajských Biskupíc Roman Lamoš. Objekt vo vnútrobloku odkúpila mestská časť pred viac ako dvomi rokmi.
„Práve budovaním tohto komunitného centra sme zabránili výstavbe bytovky, ktorá bola naplánovaná na tomto mieste. My sme v podstate od developera odkúpili tento starý objekt, pretože obyvatelia z okolitých bytoviek by nesúhlasili s výstavbou bytovky a so zahusťovaním,“ skonštatoval Lamoš.
Súčasťou nového centra by mali byť dve hlavné sály. Jedna z nich by mohla podľa starostu slúžiť na potreby športov, napríklad karate či box, prípadne pre spoločenské tance, kurzy či krúžky. Druhá miestnosť na poschodí, aj s väčšou terasou, by mohla slúžiť napríklad ako konferenčná sála pre istý počet ľudí, napríklad pri stretnutiach so seniormi či pri akciách pre deti. Multifunkčná miestnosť by mohla byť prispôsobená na školenia, workshopy, komunitné stretnutia, prezentácie či vernisáže.
Súčasťou komunitného centra by mala byť taktiež spoločenská miestnosť alebo miestnosť, kde sa budú môcť ľudia občerstviť, napríklad pri káve. Vylúčené nie je ani zázemie pre kurzy varenia.
Vzniknúť by tam mali aj ďalšie štyri miestnosti, ich využitie je zatiaľ otvorené. Slúžiť by mohli napríklad aj pre niektoré oddelenia miestneho úradu, pre komunitnú činnosť alebo by sa mohli prenajať na služby, ktoré v mestskej časti chýbajú, typu notársky úrad.
Súčasťou projektu sú aj parkovacie miesta pre návštevníkov pred budovou. Mestská časť tiež počíta s modernizáciou susedného detského ihriska. Samotnej rekonštrukcii, respektíve výstavbe objektu predchádzali prípravné a búracie práce.
