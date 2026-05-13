< sekcia Regióny
V podzemí Domu hudby v Trnave ožije kultúrne dedičstvo regiónu
Celkový rozpočet projektu je viac ako 316.000 eur. Sumou takmer 285.000 eur na jeho realizáciu prispel Fond na podporu cestovného ruchu.
Autor TASR
Trnava 13. mája (TASR) - Začína sa obnova jednej z najstarších pivníc v Trnave. Cieľom projektu Dom hudby a jeho príbehy je prilákať na históriu spojenú s hudbou nielen návštevníkov zo Slovenska, ale aj z Maďarska, Rakúska a Nemecka. Informoval o tom Martin Palkovič z Krajskej organizácie cestovného ruchu (KOCR) Trnavský kraj.
„Využívame potenciál silného príbehu Domu hudby pre rozvoj cestovného ruchu a zároveň zveľaďujeme župný majetok. Výsledkom bude moderná prezentácia kultúrneho dedičstva Trnavského kraja a nový, ale historicky veľmi vzácny priestor prístupný verejnosti,“ povedal predseda Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) Jozef Viskupič.
Projekt s názvom Dom hudby a jeho príbehy realizuje KOCR Trnavský kraj s podporou TTSK. Financovaný je z prostriedkov Fondu na podporu cestovného ruchu. Dom hudby je súčasťou Západoslovenského múzea a sídli v ňom Trnavské osvetové stredisko. V rámci rekonštrukcie vznikne v jeho starobylej pivnici multifunkčný priestor s celoročnou prevádzkou.
„Hlavným lákadlom sa stane interaktívna multimediálna prezentácia, ktorá bude realizovaná v druhej fáze projektu. S využitím digitálnych technológií sprístupní pestrú históriu Domu hudby, život a dielo Mikuláša Schneidera-Trnavského, aj príbeh Gabriela Betlena, ktorý tu ukrýval uhorskú korunu,“ doplnil Palkovič.
Celkový rozpočet projektu je viac ako 316.000 eur. Sumou takmer 285.000 eur na jeho realizáciu prispel Fond na podporu cestovného ruchu. KOCR Trnavský kraj sa na financovaní podieľa desaťpercentnou spoluúčasťou. Stavebné práce by mali podľa plánu trvať tri mesiace, nasledovať bude príprava interaktívneho obsahu expozície a inštalácia digitálnych technológií.
„Využívame potenciál silného príbehu Domu hudby pre rozvoj cestovného ruchu a zároveň zveľaďujeme župný majetok. Výsledkom bude moderná prezentácia kultúrneho dedičstva Trnavského kraja a nový, ale historicky veľmi vzácny priestor prístupný verejnosti,“ povedal predseda Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) Jozef Viskupič.
Projekt s názvom Dom hudby a jeho príbehy realizuje KOCR Trnavský kraj s podporou TTSK. Financovaný je z prostriedkov Fondu na podporu cestovného ruchu. Dom hudby je súčasťou Západoslovenského múzea a sídli v ňom Trnavské osvetové stredisko. V rámci rekonštrukcie vznikne v jeho starobylej pivnici multifunkčný priestor s celoročnou prevádzkou.
„Hlavným lákadlom sa stane interaktívna multimediálna prezentácia, ktorá bude realizovaná v druhej fáze projektu. S využitím digitálnych technológií sprístupní pestrú históriu Domu hudby, život a dielo Mikuláša Schneidera-Trnavského, aj príbeh Gabriela Betlena, ktorý tu ukrýval uhorskú korunu,“ doplnil Palkovič.
Celkový rozpočet projektu je viac ako 316.000 eur. Sumou takmer 285.000 eur na jeho realizáciu prispel Fond na podporu cestovného ruchu. KOCR Trnavský kraj sa na financovaní podieľa desaťpercentnou spoluúčasťou. Stavebné práce by mali podľa plánu trvať tri mesiace, nasledovať bude príprava interaktívneho obsahu expozície a inštalácia digitálnych technológií.