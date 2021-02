V Pohorelej na Horehroní testujú iba v sobotu, pred turistikou varujú

Pohorelá 13. februára (TASR) – V horehronskej obci Pohorelá sa môžu dať občania otestovať na ochorenie COVID-19 iba v sobotu, a to na obecnom úrade a v telocvični miestnej základnej školy s materskou. Testovanie potrvá do 17.00 hod. Informovala o tom obec na svojej webovej stránke s tým, že obyvatelia mali možnosť si orientačný čas testovania objednať cez rezervačný systém.



"Priebežne sa dá bezplatne otestovať i bez rezervácie. Na testovaní sa však nesmú zúčastniť ľudia v karanténe," zdôraznila obec. Na parkovanie osobných automobilov vyhradila priestor v areáli amfiteátra.



Aj obyvatelia Pohorelej patria medzi tie regióny, kde sa pri nástupe do práce musia preukázať podľa platného nariadenia negatívnym výsledkom PCR alebo antigénovým testom na COVID-19 nie starším ako sedem dní.



Pre tých, ktorí chceli spojiť testovanie aj s turistikou, Ján Pompura z Obecného úradu Pohorelá "zavesil" na sociálnu sieť upozornenie, že prechod hrebeňom Nízkych Tatier sa v týchto dňoch v žiadnom prípade neodporúča. Vietor vytvoril vysoké záveje a už len z Pohorelej je problém dostať sa na turistickú útulňu Andrejcová (1410 m), čo je jedno z mála miest, kde je dovolené prenocovať pri prechode hrebeňa. Do sobotňajšieho rána tam teplota dosiahla okolo mínus 20 stupňov Celzia. Silný vietor na hrebeni neustal a mráz mínus 15 stupňov vytvára pocitovú teplotu až okolo mínus 30 stupňov Celzia.