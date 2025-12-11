< sekcia Regióny
V Pohronskom múzeu odznie posledná prednáška tohto roka
V piatok (12. 12.) pripravili múzejníci program pre deti, o 16.30 h sa v múzeu uskutoční bábkové predstavenie Zakliata princezná v podaní bábkového divadla Lienka.
Nová Baňa 11. decembra (TASR) - V Pohronskom múzeu v Novej Bani sa vo štvrtok uskutoční posledná tohtoročná prednáška, tentokrát venovaná téme detstva. Návštevníci si môžu v múzeu aktuálne prezrieť aj výstavu Detstvo, ktorá je venovaná najkrajšiemu obdobiu v živote človeka - od narodenia až po dosiahnutie dospelosti. TASR o tom informovala riaditeľka múzea Jana Potocká.
„Povieme si o tom, ako bolo vnímané a ako sa upevňovalo právne postavenie dieťaťa v spoločnosti, ako sa vyvíjal školský systém a čo všetko museli deti zvládať, kým dosiahli dospelosť,“ priblížila Potocká s tým, že začiatok je naplánovaný na 17.00 h.
