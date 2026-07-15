Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 15. júl 2026Meniny má Henrich
< sekcia Regióny

V Pohronskom múzeu predstaví svoje fotografie rodáčka Erika Kopernická

.
Ilustračná fotografia. Foto: TERAZ.sk

Fotovýstava Nová Baňa je prvou autorskou výstavou Kopernickej.

Autor TASR
Nová Baňa 15. júla (TASR) - Pohronské múzeum v Novej Bani bude v najbližších týždňoch hostiť výstavu fotografií rodáčky Eriky Kopernickej. V piatok 17. júla sprístupní výstavu, ktorá zachytáva viaceré známe lokality mesta a takisto zaujímavosti z okolia. Informovala o tom riaditeľka múzea Jana Potocká.

Fotovýstava Nová Baňa je prvou autorskou výstavou Kopernickej. Za jej realizáciu vďačí podľa Potockej mestu Nová Baňa, ktoré výstavu finančne podporilo formou komunitného projektu.

Kopernická sa fotografovaniu venuje od roku 2021 a sama seba nazýva „fotografkou bez fotoaparátu“, pretože fotí mobilom. Väčšina jej fotografií sa sústreďuje na centrum mesta, jeho dominanty a premeny v priebehu ročných období. Významná časť výstavy je venovaná aj novobanskej rozhľadni Háj.

Výstava však zachytáva aj sakrálne miesta, studničky či iné zaujímavosti ukryté v okolitej krajine. Autorka využíva svoje fotografie aj na tvorbu grafík, ktoré takisto prezentuje. Fotografie si môžu návštevníci v múzeu prezrieť až do 28. septembra.
.

Neprehliadnite

Program semifinále MS v stredu 15. júla

NEHODA DVOCH AUTOBUSOV: Zasahoval aj vrtuľník

Union zdravotná poisťovňa a Dôvera podpísali zmluvu o prevode akcií

VIDEO: TRAGICKÝ POŽIAR V CENTRE BRUSELU: Hlásia obete a nezvestných