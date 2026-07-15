< sekcia Regióny
V Pohronskom múzeu predstaví svoje fotografie rodáčka Erika Kopernická
Fotovýstava Nová Baňa je prvou autorskou výstavou Kopernickej.
Autor TASR
Nová Baňa 15. júla (TASR) - Pohronské múzeum v Novej Bani bude v najbližších týždňoch hostiť výstavu fotografií rodáčky Eriky Kopernickej. V piatok 17. júla sprístupní výstavu, ktorá zachytáva viaceré známe lokality mesta a takisto zaujímavosti z okolia. Informovala o tom riaditeľka múzea Jana Potocká.
Fotovýstava Nová Baňa je prvou autorskou výstavou Kopernickej. Za jej realizáciu vďačí podľa Potockej mestu Nová Baňa, ktoré výstavu finančne podporilo formou komunitného projektu.
Kopernická sa fotografovaniu venuje od roku 2021 a sama seba nazýva „fotografkou bez fotoaparátu“, pretože fotí mobilom. Väčšina jej fotografií sa sústreďuje na centrum mesta, jeho dominanty a premeny v priebehu ročných období. Významná časť výstavy je venovaná aj novobanskej rozhľadni Háj.
Výstava však zachytáva aj sakrálne miesta, studničky či iné zaujímavosti ukryté v okolitej krajine. Autorka využíva svoje fotografie aj na tvorbu grafík, ktoré takisto prezentuje. Fotografie si môžu návštevníci v múzeu prezrieť až do 28. septembra.
Fotovýstava Nová Baňa je prvou autorskou výstavou Kopernickej. Za jej realizáciu vďačí podľa Potockej mestu Nová Baňa, ktoré výstavu finančne podporilo formou komunitného projektu.
Kopernická sa fotografovaniu venuje od roku 2021 a sama seba nazýva „fotografkou bez fotoaparátu“, pretože fotí mobilom. Väčšina jej fotografií sa sústreďuje na centrum mesta, jeho dominanty a premeny v priebehu ročných období. Významná časť výstavy je venovaná aj novobanskej rozhľadni Háj.
Výstava však zachytáva aj sakrálne miesta, studničky či iné zaujímavosti ukryté v okolitej krajine. Autorka využíva svoje fotografie aj na tvorbu grafík, ktoré takisto prezentuje. Fotografie si môžu návštevníci v múzeu prezrieť až do 28. septembra.