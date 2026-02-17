< sekcia Regióny
V Pohronskom múzeu prichystali prázdninujúcim deťom tvorivé dielne
Počas tvorivých stretnutí si budú môcť deti vyskúšať prácu s viacerými materiálmi a technikami.
Autor TASR
Nová Baňa 17. februára (TASR) - Možnosť tráviť prázdninové chvíle kreatívne pripravilo pre deti Pohronské múzeum v Novej Bani. Počas dvoch týždňov, keď prázdninujú deti zo západného a stredného Slovenska, organizuje pre školákov tvorivé dielne. Informovala o tom riaditeľka múzea Jana Potocká.
Počas tvorivých stretnutí si budú môcť deti vyskúšať prácu s viacerými materiálmi a technikami. V utorok 17. a 24. februára si podľa Potockej deti vyskladajú ovečku z recyklovaných materiálov, v stredu 18. a 25. februára bude tvorivá dielňa zameraná na výrobu typickej drevenej hračky - tlačiaceho káčera.
„Každá handmade hračka, ktorú si u nás účastníci dielničky vyrobia, prinesie so sebou príbeh a originalitu,“ podotkla Potocká. Vo štvrtok 19. a 26. februára si zase budú môcť školáci vyrobiť originálnu maňušku z rozprávky o psíčkovi a mačičke.
Okrem tvorivých dielní láka v tieto dni múzeum rodiny s deťmi aj na výstavu s názvom Kocky bez limitov, ktorá okrem viacerých obľúbených sérií stavebnice lego a špecifických modelov ponúkne aj interaktívny priestor pre návštevníkov.
