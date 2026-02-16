< sekcia Regióny
V Pohronskom múzeu vystavia známe série aj špecifické modely z lega
Autor TASR
Nová Baňa 16. februára (TASR) - V Pohronskom múzeu v Novej Bani si v najbližších týždňoch prídu na svoje všetci milovníci svetoznámej stavebnice lego. V utorok (17. 2.) tu sprístupnia výstavu s názvom Kocky bez limitov, ktorá okrem viacerých obľúbených sérií stavebnice a špecifických modelov ponúkne aj interaktívny priestor pre návštevníkov. TASR o tom informovala riaditeľka múzea Jana Potocká.
Na výstave vzhliadnu návštevníci lego diorámy aj viaceré obľúbené série ako Ninjago, Friends či Elves. Svoje zastúpenie budú mať aj stavebnice z témy Botanicals, vesmírne a fantazijné modely. Chýbať nebude ani rozľahlé lego mesto s rôznymi časťami ako centrum, prístav, zábavný park, preteky F1 či farma s pohyblivými exponátmi.
„Špeciálne pre našu výstavu bol postavený model Potterovho parného stroja či fľaše trpezlivosti. Medzi zaujímavé monumenty, ktoré sú súčasťou výstavy, patria kláštor v Hronskom Beňadiku, Barbakan a Tihányiovský kaštieľ z Banskej Bystrice, liečebný dom Machnáč či vysielač Kamzík,“ vymenovala Potocká.
Súčasťou výstavy bude podľa jej slov aj interaktívny priestor pre návštevníkov, ktorý poskytne možnosť vyskladať si svoj vlastný model podľa fantázie.
Výstavu Kocky bez limitov pripravil slovenský fanklub lega TatraLUG, ktorý spája priaznivcov tejto stavebnice z celého Slovenska. Výstava potrvá v Pohronskom múzeu do 28. mája.
