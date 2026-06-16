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V Pohronskom múzeu vystavujú absolventské práce žiakov ZUŠ

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Ilustračná fotografia. Foto: TERAZ.sk

Absolventská výstava sa v múzeu koná tretíkrát.

Autor TASR
Nová Baňa 16. júna (TASR) - Pohronské múzeum v Novej Bani opäť dalo priestor mladým výtvarníkom a vo svojich priestoroch sprístupnilo verejnosti absolventské práce žiakov výtvarného odboru tamojšej základnej umeleckej školy (ZUŠ). Informovala o tom riaditeľka múzea Jana Potocká.

Učiteľka zo ZUŠ Nová Baňa Michala Lenčová priblížila, že absolventská výstava sa v múzeu koná tretíkrát. Trinásť výtvarných rukopisov predstavuje podľa nej rôznorodosť a pluralitu myšlienkových a emocionálnych postojov, názorov, predstavivosti, tvorivosti a výtvarného jazyka.

Absolventské diela sú vytvorené v médiu kresba, maľba, grafika, fotografia a keramika. „Každé autentické dielo je výsledkom systematického štúdia na ZUŠ Nová Baňa, tvorby, hľadania a nachádzania riešení výtvarných problémov, ideálov, vízií,“ uviedla Lenčová s tým, že diela sú po obsahovej aj formálnej stránke ukážkami remeselno-technickej zručnosti a vlastného tvorivého prínosu.

Výstavu Absolventi 2026 si v priestoroch Pohronského múzea v Novej Bani môže verejnosť prezrieť do 12. júla.
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