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V Pohronskom múzeu vystavujú absolventské práce žiakov ZUŠ
Absolventská výstava sa v múzeu koná tretíkrát.
Autor TASR
Nová Baňa 16. júna (TASR) - Pohronské múzeum v Novej Bani opäť dalo priestor mladým výtvarníkom a vo svojich priestoroch sprístupnilo verejnosti absolventské práce žiakov výtvarného odboru tamojšej základnej umeleckej školy (ZUŠ). Informovala o tom riaditeľka múzea Jana Potocká.
Učiteľka zo ZUŠ Nová Baňa Michala Lenčová priblížila, že absolventská výstava sa v múzeu koná tretíkrát. Trinásť výtvarných rukopisov predstavuje podľa nej rôznorodosť a pluralitu myšlienkových a emocionálnych postojov, názorov, predstavivosti, tvorivosti a výtvarného jazyka.
Absolventské diela sú vytvorené v médiu kresba, maľba, grafika, fotografia a keramika. „Každé autentické dielo je výsledkom systematického štúdia na ZUŠ Nová Baňa, tvorby, hľadania a nachádzania riešení výtvarných problémov, ideálov, vízií,“ uviedla Lenčová s tým, že diela sú po obsahovej aj formálnej stránke ukážkami remeselno-technickej zručnosti a vlastného tvorivého prínosu.
Výstavu Absolventi 2026 si v priestoroch Pohronského múzea v Novej Bani môže verejnosť prezrieť do 12. júla.
Učiteľka zo ZUŠ Nová Baňa Michala Lenčová priblížila, že absolventská výstava sa v múzeu koná tretíkrát. Trinásť výtvarných rukopisov predstavuje podľa nej rôznorodosť a pluralitu myšlienkových a emocionálnych postojov, názorov, predstavivosti, tvorivosti a výtvarného jazyka.
Absolventské diela sú vytvorené v médiu kresba, maľba, grafika, fotografia a keramika. „Každé autentické dielo je výsledkom systematického štúdia na ZUŠ Nová Baňa, tvorby, hľadania a nachádzania riešení výtvarných problémov, ideálov, vízií,“ uviedla Lenčová s tým, že diela sú po obsahovej aj formálnej stránke ukážkami remeselno-technickej zručnosti a vlastného tvorivého prínosu.
Výstavu Absolventi 2026 si v priestoroch Pohronského múzea v Novej Bani môže verejnosť prezrieť do 12. júla.