V Polichne revitalizovali záhradu rodného domu B. S. Timravy
Polichno 13. septembra (TASR) - Záhradu rodného domu spisovateľky Boženy Slančíkovej Timravy v obci Polichno v okrese Lučenec revitalizovali. Vynovený priestor má po novom slúžiť nielen obyvateľom obce, ale aj návštevníkom regiónu, ktorí tu nájdu inšpiráciu, oddych a dotyk s históriou. TASR o tom informovala výkonná riaditeľka krajskej organizácie cestovného ruchu Banskobystrický kraj Turizmus Zuzana Jóbová.
V rámci revitalizácie uskutočnili podľa jej slov úpravy zelene, doplnili oddychové prvky a vytvorili priestor, ktorý nadväzuje na autentickú atmosféru doby, v ktorej Timrava žila a tvorila. Dodala, že na projekt prispela Rozvojová agentúra Banskobystrického samosprávneho kraja sumou 2500 eur.
„Našou ambíciou bolo vytvoriť miesto, ktoré nebude len statickým múzeom, ale živým priestorom. Záhrada Boženy Slančíkovej Timravy sa tak môže stať dejiskom kultúrnych podujatí, edukačných aktivít aj oddychovým bodom pre turistov,“ skonštatoval starosta Polichna Pavel Kyseľ.
Na obnovu záhrady poskytla finančné prostriedky vo výške 700 eur obec aj z vlastného rozpočtu. Vo zveľaďovaní pamiatky plánujú podľa Kyseľa pokračovať aj v budúcnosti. Začiatkom októbra sa podľa jeho slov uskutoční 34. ročník Timraviným chodníčkom, v rámci ktorého predstavia aj výsledky verejnej zbierky organizovanej na účel finančnej podpory rekonštrukcie rodného domu spisovateľky.
Revitalizovanú záhradu predstavili verejnosti počas tradičného podujatia Rozlúčka s letom, súčasťou ktorého je aj Súťaž o najlepší ovocný koláč inšpirovaný tradičnými receptmi zo slovenskej kuchyne. Zaujímavosťou je, že recepty súťažiacich vychádzajú z kuchárskej knihy pripomínajúcej gastronomické dedičstvo Boženy Slančíkovej Timravy a jej doby. Súčasťou tohtoročného podujatia je podľa starostu aj spanilá jazda motorkárov.
