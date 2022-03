FOTO:V Poliklinike Bezručova sa po 17 rokov otvorili medicínske centrá

Bratislava 7. marca (TASR) – V Poliklinike Bezručova v bratislavskom Starom Meste fungujú prvé medicínske centrá. Do zrekonštruovaného komplexu, národnej kultúrnej pamiatky, sa tak zdravotnícke zariadenie vrátilo po 17 rokov. Zvyšné medicínske centrá by sa mali otvoriť v júni. Snahou je zvýšiť kvalitu i dostupnosť zdravotnej starostlivosti, ale aj skrátiť čakaciu lehotu na odborné vyšetrenie k špecialistovi. Poliklinika sa chce sústrediť okrem iného aj na prevenciu.povedal internista, gastroenterológ a odborný garant polikliniky Tibor Hlavatý.Koncepcia polikliniky je postavená na medicínskych centrách, v rámci ktorých sa na jedno miesto sústreďujú zákroky a vyšetrenia, ktoré pacienti s daným ochorením potrebujú. Mnohé z nich sa doteraz vykonávali len v špecializovaných ambulanciách alebo nemocniciach. Pacienti budú môcť v rámci ambulantnej starostlivosti absolvovať napríklad infúznu liečbu, podávanie biologickej liečby pri rôznych zápalových ochoreniach, denzitometriu či bezbolestné endoskopické vyšetrenia v analgosedácii alebo anestézii.Od marca sú otvorené ambulancie gastroenteorológie, reumatológie orientované na chronické zápalové ochorenia kĺbového aparátu, dermatológie špecializujúce sa aj na liečbu psoriázy, centrum neurológie špecializujúce sa na sklerózu multiplex, ale aj bolesti hlavy a chrbta či ambulancie všeobecného lekárstva s EKG či sonografiou. Na začiatku júna bude otvorená aj gynekológia, urológia, kardiológia, diabetológia a neskôr komplexné internistické centrum. Každé centrum bude mať koordinátora. Poliklinika je plne zazmluvnená.Lekári sa chcú zároveň sústrediť na prevenciu, pacienti tak budú môcť absolvovať preventívne prehliadky u všeobecného lekára, preventívne kolonoskopie či vyšetrenia znamienok.Otvorenie polikliniky víta aj Asociácia na ochranu práv pacientov (AOPP).zhodnotila prezidentka asociácie Mária Lévyová. Pripomenula, že čakacie doby pred pandémiou boli od štyroch týždňov po zväčša pol roka, v súčasnosti sa čakacia doba ešte zhoršila. Asociácia už v minulosti poukazovala na nedostupnosť ambulantnej zdravotnej starostlivosti i odloženú zdravotnú starostlivosť.Komplex budov na Bezručovej ulici z 30. rokov minulého storočia sa radí k vrcholným dielam medzivojnovej funkcionalistickej architektúry na Slovensku. V roku 1989 ho vyhlásili za národnú kultúru pamiatku. Komplex, ako ho mnohí poznajú, bol výsledkom prestavby v 60. rokoch. Funkciu štátnej nemocnice s poliklinikou plnil do marca 2005. Objekt odvtedy chátral.