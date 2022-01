V Šali vzniká Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti

Šaľa 24. januára (TASR) – V Šali začne už čoskoro fungovať Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti (CIZS). Sídliť bude v priestoroch Polikliniky Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK). Kraj na jeho vybudovanie získal nenávratný finančný príspevok vo výške viac ako 500.000 eur.



V centre bude mať ambulancie osem lekárov. Okrem detského to bude aj obvodný lekár a špecialisti. „Napríklad neurológ, gynekológ, internista či chirurg. Šalianske CIZS bude jediným zariadením tohto druhu v NSK,“ uviedol riaditeľ Polikliniky NSK v Šali Boris Jordanov. Ako doplnil, súčasťou CIZS bude aj centrum včasnej intervencie, ktoré bude pomáhať rodinám s deťmi so zdravotným znevýhodnením vo veku do sedem rokov.



Budova polikliniky patrí NSK, ktorý do jej obnovy investoval za posledných päť rokov približne päť miliónov eur. Podľa Jordanova tak ide o najmasívnejšiu rekonštrukciu budovy za posledných desať rokov. „Aj súčasnosti sú rozpracované viaceré projekty. Prebieha rekonštrukcia strechy kotolne, onedlho sa začne s opravou fasády časti budovy, kde momentálne pracuje väčšina ambulantných lekárov. Do budovy nad lekárňou a zdravotníckymi potrebami sa onedlho presťahuje Sociálna poisťovňa,“ doplnil riaditeľ šalianskej polikliniky.