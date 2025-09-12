< sekcia Regióny
V Poloninách monitorujú mokrade aj stav rezervácie Stinská slatina
Lokalita sa nachádza v katastri obce Nová Sedlica v okrese Snina.
Autor TASR
Stakčín 12. septembra (TASR) - V Národnom parku (NP) Poloniny prebieha projekt na ochranu mokradí. Moderným monitorovacím systémom sledujú aj stav prírodnej rezervácie (PR) Stinská slatina. Ako Správa NP informuje na sociálnej sieti, cieľom je dlhodobé sledovanie zmien v ekosystéme.
„Mokrade ako Stinská slatina sú útočiskom pre množstvo vzácnych druhov rastlín, vtákov a obojživelníkov, patria preto medzi najcennejšie prírodné poklady Slovenska. Okrem iných vzácnych rastlín tu rastie aj vachta trojlistá a páperník úzkolistý," doplnili s tým, že ide o vzácne rašelinisko a mokraďový biotop, ktorý zohráva úlohu pri udržiavaní vodného režimu v krajine, viazaní uhlíka a ochrane biodiverzity.
Počas leta odborníci z Výskumného ústavu vysokohorskej biológie v Tatranskej Javorine v spolupráci so Správou NP Poloniny uskutočnili prvotný zber biologického materiálu a merania pôdnej vlhkosti, teploty vody a pH. Tieto dáta poslúžia ako základ pre ďalšie monitorovanie. Monitoring má priniesť lepšie pochopenie fungovania mokradí, umožniť rýchlejšie zachytenie negatívnych zmien spôsobených klimatickou zmenou alebo ľudskou činnosťou a zároveň podporiť cielené opatrenia na ochranu a obnovu prírody.
Aktivity v rámci medzinárodného projektu Zavedenie monitoringu mokradí medzinárodného významu v Karpatskom regióne (WeVaRe) sú financované z Programu Interreg VI-A NEXT Maďarsko - Slovensko - Rumunsko - Ukrajina a potrvajú do apríla 2027.
