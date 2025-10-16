< sekcia Regióny
V Poloninách pokosili 20 hektárov lúk, chránia tak vzácne biotopy
Aby tieto lúky nezarástli, je potrebné sa o ne starať. Popri tradičnom ručnom kosení už na ich údržbu využívajú aj techniku.
Autor TASR
Stakčín 16. októbra (TASR) - V Národnom parku (NP) Poloniny pokosili 20 hektárov lúk v oblastiach Stužice, Riabej skaly a masívu Stinskej. Ako informuje správa národného parku na svojej webovej stránke, horské lúky, ktoré dali meno samotnému NP Poloniny, patria medzi najvzácnejšie fenomény Karpát.
„Vznikli už počas valašskej kolonizácie v 14. až 16. storočí, keď valasi - pastieri - odlesnili hrebene, aby vytvorili pasienky pre svoje stáda. Dlhé stáročia boli tieto lúky neoddeliteľnou súčasťou života miestnych ľudí,“ uviedli. Aby tieto lúky nezarástli, je potrebné sa o ne starať. Popri tradičnom ručnom kosení už na ich údržbu využívajú aj techniku.
„Každý pokosený meter predstavuje malý krok k zachovaniu domova pre množstvo rastlinných druhov typických pre Východné Karpaty. Popri vzácnych druhoch, ako sú iskerník karpatský, klinček nakopený, zvonček jedľový, fialka dácka, ale aj hadomor ružový či mliečnik Sojákov, tu rozkvitajú aj ďalšie jedinečné rastliny,“ doplnili. Aktivity sú súčasťou projektu Starostlivosť o územie v Správe Národného parku Poloniny II, ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou z Programu Slovensko.
„Vznikli už počas valašskej kolonizácie v 14. až 16. storočí, keď valasi - pastieri - odlesnili hrebene, aby vytvorili pasienky pre svoje stáda. Dlhé stáročia boli tieto lúky neoddeliteľnou súčasťou života miestnych ľudí,“ uviedli. Aby tieto lúky nezarástli, je potrebné sa o ne starať. Popri tradičnom ručnom kosení už na ich údržbu využívajú aj techniku.
„Každý pokosený meter predstavuje malý krok k zachovaniu domova pre množstvo rastlinných druhov typických pre Východné Karpaty. Popri vzácnych druhoch, ako sú iskerník karpatský, klinček nakopený, zvonček jedľový, fialka dácka, ale aj hadomor ružový či mliečnik Sojákov, tu rozkvitajú aj ďalšie jedinečné rastliny,“ doplnili. Aktivity sú súčasťou projektu Starostlivosť o územie v Správe Národného parku Poloniny II, ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou z Programu Slovensko.