V Poloninách pribúdajú cyklisti, ich počet vzrástol niekoľkonásobne

Prešov 24. augusta (TASR) - V Poloninách pribúdajú cyklisti. Potvrdili to dáta z inštalovaných cyklomeračov, ktoré oproti minulému roku zaznamenali niekoľkonásobný nárast prejazdu bicyklov. Pod rastúce čísla sa podľa Prešovského samosprávneho kraja (PSK) podpísal aktuálne realizovaný cyklistický projekt kraja Poloniny trail. Práve jeho prvé výsledky cyklisti už nejaký čas testujú na opravenej 14-kilometrovej cyklotrase okolo vodnej nádrže Starina. TASR o tom informovala hovorkyňa kraja Daša Jeleňová.



"V prvej fáze projektu Poloniny trail tu jeho investor PSK za 7,4 milióna eur zrekonštruoval 14,3 kilometra od Stariny po bývalú obec Ruské. Spolu s cyklotrasou po Ruské sedlo, odkiaľ cyklisti prejdú až do Poľska, ide dokonca o vyše 24 kilometrov cyklistických ciest. K tým by však onedlho malo pribudnúť ďalších 11,5 kilometra nového, respektíve zmodernizovaného asfaltu v smere na Stakčín a medzi Uličom a Uličským Krivým," povedala Jeleňová.



"Snímač umiestnený v úseku Starina - bývalá obec Ruské nám potvrdil jasný medziročný prejazd bicyklov. Kým napríklad v roku 2023 tadiaľ prešlo 1153 cyklistov, za prvý polrok aktuálneho roku to bolo už na zmodernizovaných cyklotrasách 5321 prejazdov a do začiatku augusta dokonca 8363 prejazdov, čo je sedemnásobne viac," uviedol predseda PSK Milan Majerský.



Ako doplnil, samotný projekt v Poloninách je synergický a spája viacero bodov záujmu krajskej samosprávy. "Spolupodieľali sme sa na výzve rezortu hospodárstva zameranej na podporu ubytovacích zariadení, vďaka čomu vzniklo v okrese Snina minimálne 300 ubytovacích lôžok, z toho vyše 140 priamo situovaných v Národnom parku Poloniny," priblížil Majerský.



Okrem samotnej výstavby cyklotrás a podpory ubytovacích kapacít sa podľa Jeleňovej v okrese vytvorilo tiež vyše 40 pracovných miest či viacero pridružených aktivít, ako sú požičovne elektrobicyklov a priamo pri ubytovacích zriadeniach menšie wellnessové služby. "Do vlastných investičných projektov sa pustili i samotné obce v okrese. Ide o zámery revitalizácie parkov, športovísk a oddychových zón," povedala.



Za zmienku podľa nej stojí napríklad plánované vybudovanie ekomúzea v Novej Sedlici a v Topoli či športovo-oddychovej zóny v Uliči. V obci Zboj verejnosť už môže navštíviť novú vyhliadkovú vežu a múzeum školy a v Runine využívať nové interaktívne kiosky. Aktivity rozbehol aj samotný Národný park Poloniny. Príkladom je spolupráca s Bieščadským národným parkom na projekte Bieščady a Poloniny bez bariér, ktorý umožní sprístupnenie parku telesne znevýhodneným, nevidiacim a slabozrakým návštevníkom.