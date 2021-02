V Poloninách vzniká 90-kilometrový cyklookruh

Snina/Prešov 4. februára (TASR) – Prepojiť najvýznamnejšie atrakcie a scenérie v okolí vodnej nádrže Starina, a tým podporiť rozvoj turizmu v málo rozvinutom regióne Sninského okresu má za cieľ 92,06 kilometra dlhá cyklotrasa Poloniny Trail. Projekt s rozpočtom viac ako 17 miliónov eur vzniká v rámci aktivity Catching-up Regions podporovanej Svetovou bankou. Ako sa pre TASR vyjadrila Daša Jeleňová z oddelenia komunikácie a propagácie Úradu Prešovského samosprávneho kraja (PSK), ktorý je projektovým koordinátorom, najnáročnejšími pri realizácii projektu sú najmä majetkovo-právne vyrovnania pozemkov, na ktorých sa majú cyklochodníky nachádzať.



"Navrhovaný okruh sa skladá z úsekov, ktoré sčasti vychádzajú z existujúcich turistických chodníkov a trás. Niektoré z týchto častí sú už teraz v relatívne dobrom stave, zatiaľ čo ďalšie si vyžadujú väčšie či menšie intervencie a iné musia byť vybudované úplne "od nuly"," predstavila projekt vedúca oddelenia strategického rozvoja sninského mestského úradu Erika Jankajová.



Podľa Jeleňovej je projekt pre svoju náročnosť rozdelený do troch etáp. V rámci prvej by sa do konca roka 2023 mali vybudovať úseky Snina – Stakčín a Ulič – Uličské Krivé. "PSK venuje aktuálne maximálne úsilie práve v rámci vyrovnania majetkovo-právnych vzťahov na týchto dvoch úsekoch, čo znamená jednak komunikáciu so štátnymi orgánmi, ako aj množstvom súkromných vlastníkov," priblížila pre TASR s tým, že k týmto úsekom už kraj disponuje dokumentáciou pre územné rozhodnutie. V rovnakom programovom období plánuje kraj zrealizovať aj druhú etapu projektu, v rámci ktorej by sa mal modernizovať 16 kilometrov dlhý úsek Jalová – Ruské.



"Najnáročnejšia, časovo i technicky je tretia etapa, týka sa úsekov Runina - Ruský Potok, Ruský Potok - Uličské Krivé, Kalná Roztoka - Stakčínska Roztoka, Stakčínska Roztoka - Stakčín s celkovou predpokladanou dĺžkou asi 24 kilometrov pre nové úseky a 32 kilometrov pre existujúce trasy," doplnila Jeleňová s tým, že proces prípravy tejto etapy, vzhľadom na zložitosť terénu a očakávanú náročnosť pri majetkovo-právnom vyrovnaní, predpokladá kraj na obdobie rokov 2021 až 2025. Podotkla pritom, že v rámci tretej etapy kraj už teraz "rieši extrémne ťažké úseky priamo v národnom parku", keďže je potrebné zvážiť vhodne použité technológie a materiály. "Veľmi dôležitý je dosah na životné prostredie, na čo dbáme od začiatku, a tak sme už viackrát "prekreslili" naše trasy práve pre elimináciu zásahov do chránených území," ozrejmila.



Ako Jeleňová dodala, projekt Poloniny Trail je vnímaný ako pilotný najmä čo sa týka takzvaného integrovaného prístupu. "V jednom území a čase chceme naštartovať viaceré súvisiace aktivity," vysvetlila s tým, že okrem samotnej výstavby cyklookruhu a turistickej infraštruktúry má projekt podporiť aj rozvoj služieb a malého a stredného podnikania v okrese. Kraj vyvíja aktivity aj v tejto oblasti a podľa Jeleňovej slov dosiaľ eviduje len pozitívne odozvy.