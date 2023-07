V Poloninách vzniká nové centrum tmavej oblohy za viac ako 270.000 eur

Snina 24. júla (TASR) - Na Kolonickom sedle vyrastá nové výskumno-prezentačné centrum parku tmavej oblohy. Atypická stavba je výsledkom viacerých súvisiacich aktivít projektu cezhraničnej spolupráce programu ENI, ktorý združuje Slovensko, Maďarsko, Ukrajinu a Rumunsko v oblasti environmentálnych projektov. Krajská Vihorlatská hvezdáreň v Humennom na projekt získala viac ako 270.000 eur. TASR o tom informovala hovorkyňa Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Daša Jeleňová.



S realizáciou projektu sa podľa jej slov začalo už v júli 2021 a uzavrieť by sa mal v októbri tohto roku. Z európskych zdrojov sa naň partnerom podarilo získať viac ako 601.000 eur, pričom len pre krajskú organizáciu ide z tejto sumy 273.000 eur. Hlavným cieľom projektu je udržať minimálnu úroveň svetelného znečistenia v parkoch tmavej oblohy v troch krajinách - na Slovensku v Poloninách, na Ukrajine v Zakarpatsku a v Maďarsku v pohorí Bükk.



"Predpokladá to systematické meranie úrovne znečistenia oblohy technickým svetlom pomocou špeciálnych meračov na meracích staniciach pri prezentačnom centre, v obci Runina, v Stužici a Derenivke na Ukrajine a v Kisgöri v Maďarsku," povedala Jeleňová.



Informácie získané z týchto staníc sa spracujú a prostredníctvom prezentačných centier sa zverejnia výsledky meraní. Centrá poslúžia aj pre informovanie verejnosti o problematike svetelného znečistenia, jeho vplyvu na prírodu, zdravie človeka i správanie rastlín a živočíchov.



Súčasťou projektu je aj vytvorenie siete monitoringu svetelného znečistenia vrátane mobilnej monitorovacej stanice, informačnej kampane, série konferencií, workshopov, ako aj vytvorenia miest na pozorovanie a fotografovanie hviezdneho neba.



"Koncovkou medzinárodnej spolupráce by napokon mala byť príprava auditu na zapísanie parkov tmavej oblohy projektových partnerov do svetového zoznamu a následne získanie certifikátu od asociácie tmavej oblohy IDA (International Dark-Sky Association)," dodala Jeleňová.