V Poloninách vznikne nový turistický chodník

Stakčín 14. septembra (TASR) – V Národnom parku (NP) Poloniny vznikne nový turistický chodník. Jeho cieľom je zlegalizovať návštevy prírodnej rezervácie (PR) Gazdoráň a umožniť výhľad na vodárenskú nádrž (VN) Starina z rovnomenného kopca. Pre TASR to potvrdila Martina Vlasáková zo Správy NP Poloniny.



"Navrhovaný turistický chodník povedie z obce Príslop k vykrývaču nad Karcabou, potom cez lúky, cestu a lesným chodníkom až na lokalitu PR Gazdoráň a potom po lesnej ceste k autobusovej zastávke pri hlavnej ceste nad velínom VN Starina," priblížila Vlasáková s tým, že celková dĺžka mierne náročnej trasy je približne sedem kilometrov, jej absolvovanie odhaduje na dve až tri hodiny. Trasa je podľa jej slov výnimočná z geomorfologického, botanického i hydrologického hľadiska. "Z chránených a ohrozených druhov sa tu vyskytuje napríklad čemerica purpurová a vstavač počerný," uviedla. Kopec Gazdoráň je tiež krajinnou dominantou vodárenskej nádrže Starina, jednej z najväčších umelých zásobární pitnej vody v celej Strednej Európe.



Aktivity smerujúce k zriadeniu nového turistického chodníka podľa Vlasákovej vzišli z procesu vypracovávania nového návštevného poriadku NP Poloniny v roku 2018, na ktorom participovala i verejnosť. "Z doručených návrhov a návrhov zamestnancov správy vyplynula požiadavka na zriadenie nového turistického chodníka do lokality PR Gazdoráň. Dôvodom na vznik chodníka boli aj sústavné nelegálne návštevy lokality turistami z dôvodu spoznania lokality alebo získania pekných fotografií," ozrejmila.



Keďže je proces schvaľovania nových turistických a náučných chodníkov zdĺhavý najmä v súvislosti so získaním súhlasných stanovísk vlastníkov pozemkov a tiež všetkých zainteresovaných orgánov štátnej správy, Vlasáková predpokladá, že chodník na Gazdoráň by mal byť oficiálne prevádzkovaný v budúcoročnej letnej sezóne. Aktuálne Správa NP Poloniny čaká na vydanie územného rozhodnutia, následne požiada Klub slovenských turistov o jeho registráciu, pridelenie čísla a farby a tiež jeho vyznačenie.