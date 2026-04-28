< sekcia Regióny
V Poltári otvorili novú hasičskú stanicu, pribudlo aj vozidlo Scania
Autor TASR
Poltár 28. apríla (TASR) - V Poltári v utorok otvorili novú hasičskú stanicu. Zároveň odovzdali hasičom do užívania služobné vozidlo Scania. Po slávnostnom prestrihnutí pásky a prehliadke objektu o tom novinárov informoval minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD).
Nová hasičská stanica sa nachádza blízko železničnej stanice v Poltári. Jej výstavba trvala približne rok a má dve podlažia. Na prvom sú garáže s technikou, nad nimi je zázemie pre hasičov.
Prezident Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) Adrián Mifkovič dodal, že poltárski hasiči mali doteraz prenajaté nevyhovujúce priestory. Ich administratívne a odpočinkové miestnosti sa nachádzali mimo garáže a presun za technikou ich pred výjazdom zdržiaval. Podotkol, že stanicu budovali od začiatku, od výkopových prác, cez kanalizáciu, až po infraštruktúru a siete. „Na výstavbu išlo 1.860.000 eur z plánu obnovy a ďalších približne 100.000 eur sme do interiérového vybavenia dali z rozpočtu,“ objasnil. Potvrdil, že na Slovensku je v súčasnosti 118 hasičských staníc.
Veliteľ poltárskych hasičov Peter Macove doplnil, že v predchádzajúcich priestoroch sídlili hasiči od roku 1997. Vyzdvihol, že výjazd z nového miesta bude lepší ako z toho predchádzajúceho, keďže auto vyjde priamo na hlavnú cestu. „Doteraz sme jazdili popri základnej škole, čo bola obchodná zóna v Poltári, takže tam to bolo dosť komplikované,“ reagoval s tým, že stanica bude slúžiť pre 21 spádových obcí. Oblasť, ktorú hasiči zastrešujú, má 21.000 obyvateľov. Podľa neho sa nedá presne určiť, pri akých udalostiach najviac zasahujú, veľakrát mávajú aj technické zásahy.
Ako ďalej uviedol, HaZZ v Poltári má veliteľa a 18 príslušníkov. K dispozícii majú okrem nového vozidla Scania k dopravným nehodám napríklad aj techniku na lesné požiare a podobné udalosti.
