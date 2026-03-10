< sekcia Regióny
V Poltári po rekonštrukcii oficiálne otvorili obnovenú polikliniku
Budovu polikliniky v Poltári skolaudovali v roku 2013.
Autor TASR
Poltár 10. marca (TASR) - V Poltári v utorok po rekonštrukcii oficiálne otvorili obnovenú polikliniku. Práce prebiehali v interiéri i na prístupovom schodisku a na ploche pre imobilných ľudí. TASR o tom informoval primátor mesta Peter Sitor.
Spresnil, že investícia bola vo výške 103.690 eur a priestory zdravotníckeho stredisko prerábali od začiatku tohto roka. Podľa neho v interiéri vymenili strop, svietidlá, podlahy a natreli steny. Súčasťou boli i práce v exteriéri. Cieľom modernizácie bolo rozšírenie kapacity miest na sedenie, doplnenie stojana na nabíjanie mobilných telefónov a inštalácia veľkoplošných obrazoviek.
Technickú stránku zlepší modernizácia vzduchotechniky. Pribudol aj nový automatický externý defibrilátor. Počas stavebných prác lekárov z ambulancií nepremiestňovali. „Vymaľovali sme prednú fasádu budovy. Taktiež sme na ňu doplnil nápis Poliklinika spolu s mestským erbom,“ podotkol.
Zariadenie modernizovali z mimorozpočtových zdrojov z okresného úradu cez regionálny príspevok z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Na otvorení sa v utorok zúčastnil aj minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Samuel Migaľ (nezávislý).
Budovu polikliniky v Poltári skolaudovali v roku 2013. V súčasnosti v nej sídlia chirurgia, všeobecní lekári, zubár a gynekológ. Ľuďom sú k dispozícii aj psychiatrická a interná ambulancia, röntgenové pracovisko i pohotovostná služba. Primátor poznamenal, že v Poltári im chýbajú očný lekár, urológ, dermatologická starostlivosť i oddelenie sonografie.
Spresnil, že investícia bola vo výške 103.690 eur a priestory zdravotníckeho stredisko prerábali od začiatku tohto roka. Podľa neho v interiéri vymenili strop, svietidlá, podlahy a natreli steny. Súčasťou boli i práce v exteriéri. Cieľom modernizácie bolo rozšírenie kapacity miest na sedenie, doplnenie stojana na nabíjanie mobilných telefónov a inštalácia veľkoplošných obrazoviek.
Technickú stránku zlepší modernizácia vzduchotechniky. Pribudol aj nový automatický externý defibrilátor. Počas stavebných prác lekárov z ambulancií nepremiestňovali. „Vymaľovali sme prednú fasádu budovy. Taktiež sme na ňu doplnil nápis Poliklinika spolu s mestským erbom,“ podotkol.
Zariadenie modernizovali z mimorozpočtových zdrojov z okresného úradu cez regionálny príspevok z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Na otvorení sa v utorok zúčastnil aj minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Samuel Migaľ (nezávislý).
Budovu polikliniky v Poltári skolaudovali v roku 2013. V súčasnosti v nej sídlia chirurgia, všeobecní lekári, zubár a gynekológ. Ľuďom sú k dispozícii aj psychiatrická a interná ambulancia, röntgenové pracovisko i pohotovostná služba. Primátor poznamenal, že v Poltári im chýbajú očný lekár, urológ, dermatologická starostlivosť i oddelenie sonografie.