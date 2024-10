V Poltári pri cintorínoch pristavili kontajnery na staré kvety

Poltár 23. októbra (TASR) - Mesto Poltár pred nadchádzajúcim Sviatkom všetkých svätých prijalo viaceré opatrenia, aby zabezpečilo plynulú návštevu cintorínov. Dôraz kladú na čistenie chodníkov, odstraňovanie lístia, konárov a odpadkov. TASR o tom v stredu informovala Jozefína Očenášová z kancelárie primátora mesta.



Primátor Peter Sitor dodal, že robia aj úpravy, ako napríklad obnovovanie zelene. Podľa neho je to aj zvýšenie kapacít verejného osvetlenia vo vnútri cintorína a na parkovisku i doplnenie kontajnerov. "V tomto roku sme vyhoveli aj požiadavke a zabezpečili sme výrobu a následné osadenie nového malého hrobu. Slúžiť bude ako pietne miesto pre nenarodené deti," objasnil.



Ako uviedol, pre zvýšený nápor návštevníkov sú pri cintorínoch pristavené dodatočné kontajnery na odpad, najmä na staré kvety, vence a kahance. "Mesto taktiež zabezpečuje pravidelné vyvážanie odpadu, aby sa zabránilo preplneniu kontajnerov," povedal. Počas dní, keď cintoríny navštevuje veľa ľudí, v rámci kapacitných možností zabezpečujú prítomnosť hliadok štátnej polície a miestnej občianskej poriadkovej služby. Konštatoval, že v týchto dňoch dohliadajú na poriadok a bezpečnosť v okolí cintorínov.



Spomenul, že v okolí cintorínov sú vyhradené parkovacie plochy pre návštevníkov. "Predpokladáme, že tieto kapacity budú postačujúce. Ak nie, veríme, že šoféri budú k sebe v tomto období, keď je frekvencia áut vyššia, tolerantní," reagoval.



Pod technické služby patrí cintorín v Poltári s 1885 hrobovými miestami, v Zelenom s 257 a v Slanej Lehote so 170. "Služby vyzvali občanov, aby sa najneskôr do 29. novembra dostavili do ich kancelárie pre uzatvorenie nájomnej zmluvy na užívanie hrobového miesta," vysvetlil s tým, že ak nebude zmluva uzavretá, hrobové miesto po uplynutí určitej doby zrušia.



Podľa primátora v súčasnosti robia databázu, aby zistili, či a v akej miere ľudia neplatia nájmy za hrobové miesta. "Veríme, že v prípade takéhoto zistenia nájdeme seriózne riešenie," uzavrel.