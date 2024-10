V Poltári pribudli vitríny s archeologickými nálezmi či listinami

Poltár 14. októbra (TASR) - Vo vestibule Kultúrneho domu v Poltári pribudli vitríny prezentujúce históriu mesta a kultúrne dedičstvo regiónu. Projekt s názvom Odkaz na múzeum samospráva finančne podporila v rámci participatívneho rozpočtu. TASR o tom informovala Jozefína Očenášová z kancelárie primátora.



"Napriek tomu, že mestské múzeum je v súčasnosti zatvorené, vďaka novému projektu dostanú návštevníci kultúrneho domu možnosť nahliadnuť do fascinujúcich zákutí minulosti," uviedol primátor mesta Poltár Peter Sitor.



Vo vestibule kultúrneho domu pribudli dve vitríny, ktoré návštevníkom priblížia ľudové tradície, archeologické nálezy, listinné dokumenty či dobové fotografie. Vystavovaná zbierka dáva dôraz aj na dôležité pamiatky a zaujímavosti z histórie mesta.



"Kultúrny dom je často navštevovaný širokým spektrom obyvateľov z Poltára i jeho okolia, preto je ideálnym miestom, kde vieme spropagovať našu históriu a v budúcnosti to využijeme ako malú ochutnávku toho, čo si vedia návštevníci pozrieť," priblížil autor projektu Michal Dudáš.



Projekt vitrín s historickými exponátmi v kultúrnom dome bol realizovaný prostredníctvom participatívneho rozpočtu mesta, samospráva naň prispela sumou viac ako 2400 eur. Participatívny rozpočet poskytuje občanom možnosť priamo sa zapájať do rozhodovania o rozvoji mesta a realizácii inovatívnych myšlienok. Spoluprácu s verejnosťou na realizácii projektov oceňuje i poltárska samospráva.