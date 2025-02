V Poltári pribudlo vlani 35 detí, viac bolo chlapcov ako dievčat

Poltár 1. februára (TASR) - Mesto Poltár sa vlani rozrástlo o 35 novorodencov, z toho 23 chlapcov a 12 dievčat. Najpopulárnejšie mená boli Peter, Ján, Michal a Samuel. TASR o tom informovala Jozefína Očenášová z kancelárie primátora s tým, že napriek počtu novorodencov štatistiky obyvateľstva nie sú priaznivé.



Dodala, že sa narodili aj Patrik, Tobias, Dominik, Matej, či Oliver. "U dievčat zaujali moderné aj netradičné mená, ako Linda, Melissa, Olívia, Gréta či Ruth," objasnila.



Vlani zomrelo v Poltári 65 ľudí a ďalších 84 sa odhlásilo z trvalého pobytu. "Naopak, 58 ľudí si v meste našlo svoj nový domov a prihlásilo sa na trvalý pobyt," podotkla a doplnila, že k 31. decembru 2023 malo mesto 5141 obyvateľov. Do konca roka 2024 však tento počet klesol na 5082, čo predstavuje úbytok o 59 ľudí. Počet odhlásených z mesta stúpol o 11 ľudí.



Ako ďalej uviedla, v roku 2024 sa zosobášilo 31 párov. Na matričnom úrade ich vstúpilo do stavu manželského 22, pred oltárom rímskokatolíckej cirkvi päť a pred evanjelickou cirkvou štyri páry snúbencov. Podľa nej stúpol aj počet sobášov uzavretých mimo obradnej siene, a to v parku. Vlani ich bolo desať. "Najobľúbenejším svadobným mesiacom minulého roka bol máj. Počas neho sa uskutočnilo sedem sobášov," zhrnula. Zväzok sobášom potvrdili v Poltári aj dvaja cudzinci z Nemecka a z Českej republiky.



Očenášová poznamenala, že 14 manželstiev v roku 2024 skončilo rozvodom. "Ich počet oproti predošlému roku stúpol. V roku 2023 sa rozviedlo osem párov," potvrdila.