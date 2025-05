V Poltári riešili už takmer 80 priestupkov, zatiaľ iba dohovorom

Poltár 23. mája (TASR) - Nová mestská polícia (MsP) v Poltári v súčasnosti funguje počas ranných a popoludňajších zmien, počas leta by však samospráva chcela aj nočné. TASR o tom informoval primátor mesta Peter Sitor s tým, že hliadky sú naplánované aj na víkendové podujatia.



Dodal, že svoju činnosť v Poltári začali od začiatku apríla. „Riešili už takmer 80 priestupkov, zatiaľ však iba dohovorom. Chceme, aby obyvateľom pomáhali a tým, ktorí sú menej zodpovední, pripomenuli, aby si plnili svoje povinnosti,“ objasnil. Aktivity mestskej polície sú podľa neho zatiaľ dobre nastavené.



Ako ďalej uviedol, v súčasnosti majú jedného náčelníka a dvoch policajtov. Pripomenul, že počet príslušníkov je primeraný na zabezpečenie základných funkcií mestskej polície. „Zatiaľ to nechávame takto a uvidíme, ako sa vyvinie situácia. Myslím si však, že ešte jedného člena budeme v budúcnosti potrebovať,“ zhrnul. Náčelníkom MsP v Poltári je Andrej Karman, ktorý je bývalý riaditeľ obvodného oddelenia Policajného zboru v Lovinobani v Lučeneckom okrese.



O zriadení poltárskej MsP rozhodli mestskí poslanci na konci minulého roka. Sídli v priestoroch kultúrneho domu a na jej fungovanie s tromi členmi vyčlenili v rozpočte mesta 60.000 eur. V tomto roku to podľa primátora bude stačiť. V budúcnosti uvidia, ako sa zvýšia napríklad výdavky a aká bude inflácia. Pripustil, že o niekoľko tisíc eur tak budú musieť dať na políciu viac peňazí. Neočakáva však, že to bude vysoký nárast.



V uliciach asistuje mestským policajtom aj osem členov miestnej občianskej a preventívnej služby. Spoločne sa starajú o ochranu zdravia a majetku obyvateľov a o ich bezpečnosť. Okrem toho môžu mať na starosti monitorovanie a predchádzanie vzniku konfliktu v rámci miestnej rómskej komunity, ako aj medzi komunitou a väčšinovým obyvateľstvom.