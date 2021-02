V Poltári sa otestovalo 1864 ľudí, desiati boli pozitívni

Počtár 1. februára (TASR) – Počas druhého kola celoplošného testovania na ochorenie COVID-19 sa prišlo v Poltári otestovať 1864 ľudí a z tohto počtu bolo desať pozitívnych odberov. Samospráva o tom informuje na svojej oficiálnej webstránke.



V sobotu (30. 1.) v Poltári otestovali 924 osôb a jeden odber bol s pozitívnym výsledkom. „Víkendové testovanie, ktoré pokračovalo v nedeľu (31. 1.) od 7.00 h, trvalo s prestávkami do 20.00 h. Na oboch odberových miestach sa otestovalo celkom 940 osôb. Z celkového počtu bolo zaznamenaných deväť pozitívnych odberov,“ dodalo mesto.



Záujemcovia sa mohli prísť cez víkend otestovať do telocvične pri Základnej škole na Ulici slobody a do areálu TJ Sklotatran Poltár. Podľa informácií zo stránky ministerstva vnútra sa okres Poltár s 1,33-percentnou pozitivitou ocitol v skupine tých okresov, ktoré absolvovali aj druhé kolo testovania na ochorenie COVID-19.