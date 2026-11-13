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V Poltári sa P. Sitor ujal funkcie primátora na druhé volebné obdobie
V Poltári sa v piatok uskutočnilo ustanovujúce zasadnutie mestského zastupiteľstva na nové volebné obdobie.
Autor TASR
Poltár 13. novembra (TASR) - V Poltári sa v piatok uskutočnilo ustanovujúce zasadnutie mestského zastupiteľstva na nové volebné obdobie. Funkcie primátora sa opätovne ujal Peter Sitor (nezávislý).
Väčšinu v novozvolenom Mestskom zastupiteľstve (MsZ) v Poltári vytvorili nezávislí poslanci. V 11-člennom poslaneckom zbore ich je päť. Ako nezávislí boli zvolení Anna Turoňová, Jana Adamová, Pavel Vrbiniak, Zdenko Melicher a Vlasta Kojnoková. Po dvoch poslancov majú politická strana Hlas-SD (Karin Janišová, Július Kulich) a hnutie Republika (Pavel Gavalec, Michal Koróni). SaS zastupuje Ján Skýpala a Smer-SD poslanec Zdenko Račko. Do poslaneckých lavíc zasadlo sedem mužov a štyri ženy.
Zastupiteľstvo na obdobie 2026 až 2030 zriadilo trojčlennú mestskú radu, komisie a ich členov. Zástupcom primátora ostáva Pavel Gavalec ml. Ten navrhol, aby mestský parlament na piatkovom MsZ zvýšil plat primátorovi o 35 percent. Zastupiteľstvo to podporilo, za bolo osem poslancov.
Sitor vo svojom príhovore počas ustanovujúceho MsZ zdôraznil, že aj v tomto volebnom období má jasné ciele. Poslancov vyzval, aby dokázali spolu s vedením mesta komunikovať a aby si navzájom pomáhali. „Každý dobre vie, že v našom meste stagnuje práca investorov. Hovoriť dnes z tohto miesta o tom, že sem privediem investora, by bolo asi veľmi hrdinské,“ vyhlásil. Naznačil, že keď bude mať investor záujem prísť do Poltára, spoločne treba na tomto cieli pracovať.
Upozornil aj na nedostatok stavebných pozemkov pre výstavbu domov i na klesajúcu tendenciu obyvateľstva. Cieľom je tak postaviť byty i zabezpečiť pozemky pre výstavbu domov. Chce, aby vznikla jedna nová obytná zóna. Ďalším zámerom je zvýšenie bezpečnosti v meste. Rokovať o konkrétnych krokoch plánuje s mestskými i so štátnymi policajtmi.
V októbrových komunálnych voľbách sa doterajšiemu primátorovi Petrovi Sitorovi podarilo obhájiť mandát na ďalšie funkčné obdobie. Vo voľbách získal 1499 hlasov, čo predstavuje vyše 75 percent.
Väčšinu v novozvolenom Mestskom zastupiteľstve (MsZ) v Poltári vytvorili nezávislí poslanci. V 11-člennom poslaneckom zbore ich je päť. Ako nezávislí boli zvolení Anna Turoňová, Jana Adamová, Pavel Vrbiniak, Zdenko Melicher a Vlasta Kojnoková. Po dvoch poslancov majú politická strana Hlas-SD (Karin Janišová, Július Kulich) a hnutie Republika (Pavel Gavalec, Michal Koróni). SaS zastupuje Ján Skýpala a Smer-SD poslanec Zdenko Račko. Do poslaneckých lavíc zasadlo sedem mužov a štyri ženy.
Zastupiteľstvo na obdobie 2026 až 2030 zriadilo trojčlennú mestskú radu, komisie a ich členov. Zástupcom primátora ostáva Pavel Gavalec ml. Ten navrhol, aby mestský parlament na piatkovom MsZ zvýšil plat primátorovi o 35 percent. Zastupiteľstvo to podporilo, za bolo osem poslancov.
Sitor vo svojom príhovore počas ustanovujúceho MsZ zdôraznil, že aj v tomto volebnom období má jasné ciele. Poslancov vyzval, aby dokázali spolu s vedením mesta komunikovať a aby si navzájom pomáhali. „Každý dobre vie, že v našom meste stagnuje práca investorov. Hovoriť dnes z tohto miesta o tom, že sem privediem investora, by bolo asi veľmi hrdinské,“ vyhlásil. Naznačil, že keď bude mať investor záujem prísť do Poltára, spoločne treba na tomto cieli pracovať.
Upozornil aj na nedostatok stavebných pozemkov pre výstavbu domov i na klesajúcu tendenciu obyvateľstva. Cieľom je tak postaviť byty i zabezpečiť pozemky pre výstavbu domov. Chce, aby vznikla jedna nová obytná zóna. Ďalším zámerom je zvýšenie bezpečnosti v meste. Rokovať o konkrétnych krokoch plánuje s mestskými i so štátnymi policajtmi.
V októbrových komunálnych voľbách sa doterajšiemu primátorovi Petrovi Sitorovi podarilo obhájiť mandát na ďalšie funkčné obdobie. Vo voľbách získal 1499 hlasov, čo predstavuje vyše 75 percent.