V Poluvsí založili nový miestny odbor Matice slovenskej
Autor TASR
Poluvsie 7. apríla (TASR) - Kultúrny a spoločenský život v Poluvsí v okrese Prievidza sa rozšíril o miestny odbor Matice slovenskej (MO MS). Podieľať sa bude na ochrane i rozvíjaní tradičnej kultúry, ako i podpore jazykových prejavov hornej Nitry. TASR o tom v utorok informovala riaditeľka Domu MS Prievidza Radka Tarabčíková.
„Členovia MO MS Poluvsie si uvedomujú mimoriadne bohatstvo duchovného a kultúrneho dedičstva svojich predkov, ktoré vychádza z historických tradícií obce Poluvsie i celej farnosti zahŕňajúcej tiež obce Nedožery-Brezany a Pravenec,“ zdôraznila Tarabčíková, ktorá je zároveň predsedníčka prípravného výboru pre založenie MO MS Poluvsie. Spolu s ňou sa na príprave vzniku odboru podieľali Ivana Palovčíková a Milan Tarabčík.
Cieľom nového MO je chrániť, rozvíjať a odovzdávať hodnoty tradičnej regionálnej kultúry ďalším generáciám. „Osobitný dôraz bude kladený na systematickú podporu jazykových prejavov regiónu hornej Nitry, ochranu zvykov a obyčají, prezentáciu tradičných ľudových odevov a vytváranie priestoru pre aktívnu podporu folklóru v jeho autentickej podobe,“ priblížila Tarabčíková.
Významné miesto v činnosti odboru bude podľa nej mať aj podpora folklórnej skupiny Lubená, ktorá v Poluvsí nepretržite pôsobí už od roku 1984 a výraznou mierou prispieva k zachovávaniu a oživovaniu miestnych tradícií.
„Vznik MO predstavuje významný impulz pre ďalší rozvoj kultúrneho života v Poluvsí. Jeho činnosť má byť platformou spolupráce, vzdelávania a komunitných aktivít, ktoré posilnia národné povedomie, regionálnu identitu a úctu k tradíciám predkov. Pre obec i širší región hornej Nitry ide o dôležitý krok k tomu, aby sa miestne zvyky, folklór a jazykové bohatstvo zachovali aj pre budúce generácie,“ skonštatovala Tarabčíková.
