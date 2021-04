V polyfunkčnom komplexe Tabáň v Nitre pribudlo 264 bytov

Nitra 19. apríla (TASR) – Nadobudnutím právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia zavŕšila investičná skupina Proxenta výstavbu polyfunkčného komplexu Tabáň v centre Nitry. Pribudlo v ňom 264 nových bytov a apartmánov a takmer tri desiatky obchodných priestorov. „Projekt sa nám podarilo zrealizovať v súčasných náročných podmienkach bez výraznejších zdržaní,“ uviedol generálny riaditeľ skupiny Proxenta Pavol Kožík.



Novostavba v absolútnom centre Nitry, vymedzená ulicami Štúrova, Piaristická a Palánok, ako aj novovzniknutou Hornotabánskou ulicou, je k dnešnému dňu takmer vypredaná. „K odovzdávaniu bytov a apartmánov novým majiteľom pristúpime ihneď po tom, ako bude stavba zapísaná do katastra nehnuteľností,“ potvrdil developer. Paralelne bude pokračovať dopredaj posledných voľných nehnuteľností. Developer predpokladá, že vzhľadom na súčasné podmienky na realitnom trhu budú nehnuteľnosti kompletne vypredané a odovzdané novým majiteľom najneskôr do leta tohto roka.



Súčasťou polyfunkčného komplexu Tabáň je aj vnútorné nádvorie v parkovej úprave so zeleňou a oddychovou zónou pre obyvateľov komplexu. Parkovanie je zabezpečené v suteréne objektu, kde na dvoch podzemných podlažiach vzniklo spolu 359 parkovacích miest.