V pondelok doobeda sa na bratislavskom Trnavskom mýte zrazili dve autá

Na archívnej snímke z 11. júla 2019 pohľad na Bratislavu z budovy Lindner Hotel Gallery Central, v popredí Tržnica na Trnavskom mýte a v pozadí Železničná nemocnica a poliklinika v Bratislave. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Na miesto vyslali rýchlu zdravotnú pomoc aj hasičov.

Autor TASR
Bratislava 2. februára (TASR) - V pondelok doobeda na križovatke na bratislavskom Trnavskom mýte zrazili dve autá. Premávka je aktuálne v úseku riadená dopravnými policajtmi. TASR o tom informoval bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff.

K nehode došlo pred 11.00 h. „Podľa doterajších informácií došlo z doposiaľ presne nezistených príčin k zrážke dvoch osobných motorových vozidiel, pričom v dôsledku nehody zostali vozidlá stáť v koľajisku,“ uviedol Szeiff.

Na miesto vyslali rýchlu zdravotnú pomoc aj hasičov. Polícia vyzýva vodičov na zvýšenú opatrnosť pri prejazde týmto úsekom.
