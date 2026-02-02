< sekcia Regióny
V pondelok doobeda sa na bratislavskom Trnavskom mýte zrazili dve autá
Na miesto vyslali rýchlu zdravotnú pomoc aj hasičov.
Autor TASR
Bratislava 2. februára (TASR) - V pondelok doobeda na križovatke na bratislavskom Trnavskom mýte zrazili dve autá. Premávka je aktuálne v úseku riadená dopravnými policajtmi. TASR o tom informoval bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff.
K nehode došlo pred 11.00 h. „Podľa doterajších informácií došlo z doposiaľ presne nezistených príčin k zrážke dvoch osobných motorových vozidiel, pričom v dôsledku nehody zostali vozidlá stáť v koľajisku,“ uviedol Szeiff.
Na miesto vyslali rýchlu zdravotnú pomoc aj hasičov. Polícia vyzýva vodičov na zvýšenú opatrnosť pri prejazde týmto úsekom.
K nehode došlo pred 11.00 h. „Podľa doterajších informácií došlo z doposiaľ presne nezistených príčin k zrážke dvoch osobných motorových vozidiel, pričom v dôsledku nehody zostali vozidlá stáť v koľajisku,“ uviedol Szeiff.
Na miesto vyslali rýchlu zdravotnú pomoc aj hasičov. Polícia vyzýva vodičov na zvýšenú opatrnosť pri prejazde týmto úsekom.