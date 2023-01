V Bratislave sa tvoria kolóny, vodiči sa zdržia do 15 minút

Bratislava 30. januára (TASR) - Doprava v Bratislave sa v pondelok ráno na niektorých miestach opäť komplikuje. Vodiči si postoja v kolónach do 15 minút. Informuje o tom Zelená vlna RTVS.



Kolóna sa tvorí na vjazde do hlavného mesta po diaľnici D2 v smere od Malaciek. V tomto úseku sa vodiči zdržia do štvrť hodiny.



Približne desaťminútové zdržanie je na Bajkalskej smerom ku Trom vežiam. Rovnako aj na D1 v smere na Prístavný most do Petržalky.