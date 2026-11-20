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V pondelok sa na Bratislavskom hrade uskutoční samit V4 a Rakúska
Na stretnutí sa zúčastnia slovenský premiér Robert Fico (Smer-SD), český premiér Andrej Babiš, poľský premiér Donald Tusk a maďarský premiér Péter Magyar.
Autor TASR
Bratislava 20. novembra (TASR) - Na Bratislavskom hrade sa v pondelok (23. 11.) uskutoční samit predsedov vlád krajín Vyšehradskej skupiny (V4) a Rakúska. Hlavnými témami rokovania budú prehĺbenie ekonomickej spolupráce a príprava rozpočtu Európskej únie na roky 2028 až 2034. TASR o tom informoval tlačový a informačný odbor Úradu vlády (ÚV) SR.
Na stretnutí sa zúčastnia slovenský premiér Robert Fico (Smer-SD), český premiér Andrej Babiš, poľský premiér Donald Tusk a maďarský premiér Péter Magyar. V rámci rozšíreného formátu V4+ budú rokovať s rakúskym spolkovým kancelárom Christianom Stockerom.
„Stretnutie predsedov vlád krajín V4 s rakúskym kancelárom bude príležitosťou na diskusiu o možnostiach prehĺbenia doterajších ekonomických vzťahov,“ uviedol ÚV SR. Rakúsko má spoločnú hranicu s tromi zo štyroch členských krajín V4 a vyšehradské krajiny sú preň významným obchodným partnerom.
Lídri sa budú venovať aj príprave viacročného finančného rámca EÚ na obdobie rokov 2028 až 2034. Táto téma bude zároveň predmetom mimoriadneho samitu Európskej rady, ktorý sa uskutoční vo štvrtok a piatok (26. a 27. 11.) v Bruseli.
Pondelkové rokovanie nadviaže na septembrový samit predsedov vlád V4 s Írskom, ktorý sa takisto uskutočnil v rozšírenom formáte V4+.
Slovensko v súčasnosti predsedá Vyšehradskej skupine. Ročné rotujúce predsedníctvo prevzalo 1. júla 2026.
Na stretnutí sa zúčastnia slovenský premiér Robert Fico (Smer-SD), český premiér Andrej Babiš, poľský premiér Donald Tusk a maďarský premiér Péter Magyar. V rámci rozšíreného formátu V4+ budú rokovať s rakúskym spolkovým kancelárom Christianom Stockerom.
„Stretnutie predsedov vlád krajín V4 s rakúskym kancelárom bude príležitosťou na diskusiu o možnostiach prehĺbenia doterajších ekonomických vzťahov,“ uviedol ÚV SR. Rakúsko má spoločnú hranicu s tromi zo štyroch členských krajín V4 a vyšehradské krajiny sú preň významným obchodným partnerom.
Lídri sa budú venovať aj príprave viacročného finančného rámca EÚ na obdobie rokov 2028 až 2034. Táto téma bude zároveň predmetom mimoriadneho samitu Európskej rady, ktorý sa uskutoční vo štvrtok a piatok (26. a 27. 11.) v Bruseli.
Pondelkové rokovanie nadviaže na septembrový samit predsedov vlád V4 s Írskom, ktorý sa takisto uskutočnil v rozšírenom formáte V4+.
Slovensko v súčasnosti predsedá Vyšehradskej skupine. Ročné rotujúce predsedníctvo prevzalo 1. júla 2026.