V pondelok sa na cesty Trnavského kraja vrátia autobusy s cyklonosičmi
Vďaka cyklobusom sa cestujúci dostanú napríklad k Vážskej cyklomagistrále.
Autor TASR
Trnava 10. apríla (TASR) - Od pondelka (13. 4.) sa na cesty v Trnavskom samosprávnom kraji (TTSK) vrátia autobusy s cyklonosičmi. Autobusy vybavené nosičmi na bicykle budú premávať na vybraných spojoch regionálnych liniek, ktoré nadväzujú na frekventované cyklotrasy a atraktívne turistické lokality. Informoval o tom odbor komunikácie Úradu TTSK.
Vďaka cyklobusom sa cestujúci dostanú napríklad k Vážskej cyklomagistrále. Ďalším obľúbeným cieľom výletov je rekreačná oblasť Sĺňava a okolie Piešťan či výlet na kopanice. Regionálne okruhy medzi Trnavou, Dobrou Vodou a Chtelnicou zas prepájajú krajinu vinohradov s prírodou Malých Karpát.
„Chceme, aby boli cyklotrasy dostupné pre každého bez ohľadu na kondíciu či vzdialenosť. Tieto spoje ponúkajú pohodlné riešenie aj pre rodiny s deťmi alebo rekreačných cyklistov, ktorí chcú zažiť dlhšiu trasu bez obáv z návratu,“ podčiarkol predseda TTSK Jozef Viskupič. Cyklonosiče budú do konca októbra k dispozícii na siedmich autobusových linkách.
Podľa dopravcu ide o službu, ktorá má veľký potenciál. „Vidíme, že ľudia čoraz viac kombinujú verejnú dopravu so zdravým životným štýlom. Cyklobusy im dávajú možnosť cestovať ekologicky, pohodlne a zároveň si užiť voľný čas aktívne, či už ide o šport alebo turistiku,“ doplnila riaditeľka spoločností Arriva pre obchod a komunikáciu Petra Helecz. Aktualizované cestovné poriadky sú dostupné na webovej stránke dopravcu.
Vďaka cyklobusom sa cestujúci dostanú napríklad k Vážskej cyklomagistrále. Ďalším obľúbeným cieľom výletov je rekreačná oblasť Sĺňava a okolie Piešťan či výlet na kopanice. Regionálne okruhy medzi Trnavou, Dobrou Vodou a Chtelnicou zas prepájajú krajinu vinohradov s prírodou Malých Karpát.
„Chceme, aby boli cyklotrasy dostupné pre každého bez ohľadu na kondíciu či vzdialenosť. Tieto spoje ponúkajú pohodlné riešenie aj pre rodiny s deťmi alebo rekreačných cyklistov, ktorí chcú zažiť dlhšiu trasu bez obáv z návratu,“ podčiarkol predseda TTSK Jozef Viskupič. Cyklonosiče budú do konca októbra k dispozícii na siedmich autobusových linkách.
Podľa dopravcu ide o službu, ktorá má veľký potenciál. „Vidíme, že ľudia čoraz viac kombinujú verejnú dopravu so zdravým životným štýlom. Cyklobusy im dávajú možnosť cestovať ekologicky, pohodlne a zároveň si užiť voľný čas aktívne, či už ide o šport alebo turistiku,“ doplnila riaditeľka spoločností Arriva pre obchod a komunikáciu Petra Helecz. Aktualizované cestovné poriadky sú dostupné na webovej stránke dopravcu.