V pondelok sa v Galante začne dočasná uzávera Priečnej ulice
Autor TASR
Galanta 21. septembra (TASR) - Mesto Galanta upozorňuje verejnosť na dočasnú uzáveru Priečnej ulice. Dôvodom je realizácia rekonštrukčných prác a nepredvídané okolnosti, ktoré si vyžadujú dopravné obmedzenia. Tie sa začnú v pondelok 22. septembra a potrvajú do ukončenia nevyhnutných prác, informovala radnica. Vjazd od Šafárikovej ulice bude umožnený iba obyvateľom s trvalým pobytom na Priečnej, vozidlám záchranných zložiek a polície.
Mesto sa od začiatku rekonštrukčných prác na Priečnej ulici usilovalo, aby boli dopravné obmedzenia pre obyvateľov čo najmenej citeľné. Po odfrézovaní asfaltu sa však na viacerých miestach objavili kaverny - prázdne dutiny pod betónovou plochou, spôsobené vodnou eróziou. Tieto kaverny prinášajú riziko prepadnutia, a tým aj vážneho poškodenia vozidla, skonštatovala samospráva.
Pri dočisťovaní okolia kanalizačných vpustí a vodovodných uzáverov vzniká nebezpečenstvo poškodenia vozidiel uvoľnenými úlomkami betónu. Napriek opakovaným výzvam, aby bola ulica počas rekonštrukcie využívaná iba v nevyhnutných prípadoch, premávka zostala hustá. Častá jazda neprimeranou rýchlosťou ohrozovala nielen pracovníkov stavby, ale aj samotných vodičov. Z týchto dôvodov sa mesto rozhodlo Priečnu ulicu uzavrieť.
