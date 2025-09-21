Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
V pondelok sa v Galante začne dočasná uzávera Priečnej ulice

Ilustračná snímka. Foto: TASR Henrich Mišovič

Mesto sa od začiatku rekonštrukčných prác na Priečnej ulici usilovalo, aby boli dopravné obmedzenia pre obyvateľov čo najmenej citeľné.

Autor TASR
Galanta 21. septembra (TASR) - Mesto Galanta upozorňuje verejnosť na dočasnú uzáveru Priečnej ulice. Dôvodom je realizácia rekonštrukčných prác a nepredvídané okolnosti, ktoré si vyžadujú dopravné obmedzenia. Tie sa začnú v pondelok 22. septembra a potrvajú do ukončenia nevyhnutných prác, informovala radnica. Vjazd od Šafárikovej ulice bude umožnený iba obyvateľom s trvalým pobytom na Priečnej, vozidlám záchranných zložiek a polície.

Mesto sa od začiatku rekonštrukčných prác na Priečnej ulici usilovalo, aby boli dopravné obmedzenia pre obyvateľov čo najmenej citeľné. Po odfrézovaní asfaltu sa však na viacerých miestach objavili kaverny - prázdne dutiny pod betónovou plochou, spôsobené vodnou eróziou. Tieto kaverny prinášajú riziko prepadnutia, a tým aj vážneho poškodenia vozidla, skonštatovala samospráva.

Pri dočisťovaní okolia kanalizačných vpustí a vodovodných uzáverov vzniká nebezpečenstvo poškodenia vozidiel uvoľnenými úlomkami betónu. Napriek opakovaným výzvam, aby bola ulica počas rekonštrukcie využívaná iba v nevyhnutných prípadoch, premávka zostala hustá. Častá jazda neprimeranou rýchlosťou ohrozovala nielen pracovníkov stavby, ale aj samotných vodičov. Z týchto dôvodov sa mesto rozhodlo Priečnu ulicu uzavrieť.
.

