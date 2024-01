V Trenčíne sa začne so zberom použitých živých vianočných stromčekov

Trenčín 4. januára (TASR) - V Trenčíne začnú so zberom použitých živých vianočných stromčekov v pondelok 8. januára. Informovala o tom trenčianska hovorkyňa Erika Ságová.



Pracovníci Mestského hospodárstva a správy lesov (MHSL) budú zbierať stromčeky zo sídliskových častí mesta. Zber sa začne v mestskej časti Juh. "Odvoz živých vianočných stromčekov, ktoré už splnili svoju úlohu, bude výlučne zo stanovíšť nádob na komunálny odpad v sídliskových častiach mesta, nie z lokalít individuálnej rodinnej zástavby. Stromčeky by mali byť zbavené všetkých ozdôb i kovových háčikov," zdôraznila hovorkyňa.



V pondelok a utorok sa budú odvážať stromčeky z mestskej časti Juh, v stredu z miestnej časti Stred, vo štvrtok z časti Sever a v piatok z mestskej časti Západ. Odvoz vianočných stromčekov bude MHSL vykonávať v stanovených dňoch v jednotlivých mestských častiach až do 16. februára 2024. Vianočný stromček je tiež možné bezplatne odovzdať vo všetkých troch zberných dvoroch.