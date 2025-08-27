Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
V pondelok sa v Trnave uskutoční zasadnutie mestského zastupiteľstva

Na snímke primátor Trnavy Peter Bročka. Foto: TASR - Jakub Kotian

Mestskí poslanci by mali prerokovať aj oznámenie verejného ochrancu práv o výsledkoch prieskumu a výzvu na prijatie opatrení z 13. mája 2025.

Autor TASR
Trnava 27. augusta (TASR) - Primátor mesta Trnava Peter Bročka zvolal na pondelok 1. septembra na 13.00 h mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva. Program obsahuje päť rokovacích bodov. Vyplýva to z pozvánky zverejnenej na centrálnej úradnej elektronickej tabuli.

Súčasťou programu je okrem iného aj návrh vzájomnej spolupráce a spoločného postupu mesta, Trnavského samosprávneho kraja a dotknutých obcí pri zlepšení dopravnej situácie a pri vybudovaní dopravného prepojenia lokality Medziháj.

Mestskí poslanci by mali prerokovať aj oznámenie verejného ochrancu práv o výsledkoch prieskumu a výzvu na prijatie opatrení z 13. mája 2025. Zaoberať by sa mali aj majetkovými záležitosťami, návrhom miestnej symboliky časti mesta Trnava-Modranka a zmenou uznesenia k športovému areálu Strelnica-Štrky.
