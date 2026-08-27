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V pondelok sa začne obnova úseku cesty medzi Trstínom a Naháčom
Zhotoviteľom stavebných prác je spoločnosť Colas Slovakia, pričom cena prác je viac ako 1,16 milióna eur.
Autor TASR
Naháč 27. augusta (TASR) - V pondelok (31. 8.) sa začne obnova viac ako 3,5-kilometrového úseku cesty druhej triedy medzi Trstínom a Naháčom v okrese Trnava, ktorý je v nevyhovujúcom stave. Cieľom je zvýšiť bezpečnosť vodičov a zároveň zlepšiť komfort cestovania. Informoval o tom odbor komunikácie Úradu Trnavského samosprávneho kraja (TTSK).
Práce potrvajú do 15. decembra. „Súčasťou rekonštrukcie bude nový asfaltový kryt, sanácia podkladových vrstiev, čistenie a oprava priepustov a priekop či osadenie nových zvodidiel a smerových stĺpikov,“ priblížila krajská samospráva.
Zhotoviteľom stavebných prác je spoločnosť Colas Slovakia, pričom cena prác je viac ako 1,16 milióna eur. Počas rekonštrukcie doprava povedie striedavo v jednom jazdnom pruhu.
Práce potrvajú do 15. decembra. „Súčasťou rekonštrukcie bude nový asfaltový kryt, sanácia podkladových vrstiev, čistenie a oprava priepustov a priekop či osadenie nových zvodidiel a smerových stĺpikov,“ priblížila krajská samospráva.
Zhotoviteľom stavebných prác je spoločnosť Colas Slovakia, pričom cena prác je viac ako 1,16 milióna eur. Počas rekonštrukcie doprava povedie striedavo v jednom jazdnom pruhu.