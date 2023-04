Vodičov čakajú pri Kútoch obmedzenia, od pondelka začne oprava vozovky

Bratislava 14. apríla (TASR) - Pre opravu vozovky sa v pondelok (17. 4.) začne čiastočná uzávera diaľnice D2 v smere z Českej republiky do Bratislavy. TASR o tom informovala hovorkyňa Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Eva Žgravčáková.



Obmedzenie sa bude týkať úseku km 1,500 - 4,850 v pravom jazdnom páse. "Obmedzenie sa týka obdobia od pondelka 17. apríla od 8.00 h do nedele 30. apríla do 12.00 h. Doprava bude vedená vo voľnom jazdnom páse," uviedla hovorkyňa NDS.