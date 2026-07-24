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V pondelok sa začne s obnovou cesty pri Kráľovej pri Senci
Súčasťou projektu bude aj čistenie cestných priekop, úprava krajníc, obnova vodorovného dopravného značenia a osadenie nových smerových stĺpikov s ochrannými krytmi proti prerastaniu vegetácie.
Autor TASR
Bratislava 24. júla (TASR) - Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) začne v pondelok (27. 7.) s revitalizáciou cesty II/130 v úseku od obce Kráľová pri Senci po križovatku s cestou I/62. Rekonštrukcia v dĺžke takmer jedného kilometra zlepší technický stav vozovky, zvýši bezpečnosť cestnej premávky a predĺži životnosť komunikácie. TASR o tom informovala hovorkyňa BSK Lucia Forman.
„Revitalizácia úseku pri Kráľovej pri Senci je ďalším krokom v dlhodobej obnove regionálnej cestnej siete, ktorú denne využívajú tisíce obyvateľov Bratislavského kraja,“ povedal predseda BSK Juraj Droba. Pri obnove bude využitá moderná technológia recyklácie vozoviek za studena priamo na mieste, ktorá podľa BSK patrí medzi ekologicky aj ekonomicky efektívne spôsoby obnovy cestnej infraštruktúry. Vďaka opätovnému využitiu existujúcich vrstiev vozovky sa výrazne zníži spotreba nových stavebných materiálov, pričom vyfrézovaný asfalt bude použitý ako druhotná stavebná surovina pri úprave krajníc.
Súčasťou projektu bude aj čistenie cestných priekop, úprava krajníc, obnova vodorovného dopravného značenia a osadenie nových smerových stĺpikov s ochrannými krytmi proti prerastaniu vegetácie.
Počas realizácie stavby bude predmetný úsek cesty úplne uzavretý. Vyznačená obchádzková trasa povedie cez obec Kostolná pri Dunaji po cestách III/1051, II/126, III/1061, II/503 a I/62. „V súvislosti s rekonštrukciou prosíme vodičov o zvýšenú opatrnosť, rešpektovanie dočasného dopravného značenia a trpezlivosť počas realizácie stavebných prác,“ uviedla Forman. Práce potrvajú približne šesť týždňov.
„Revitalizácia úseku pri Kráľovej pri Senci je ďalším krokom v dlhodobej obnove regionálnej cestnej siete, ktorú denne využívajú tisíce obyvateľov Bratislavského kraja,“ povedal predseda BSK Juraj Droba. Pri obnove bude využitá moderná technológia recyklácie vozoviek za studena priamo na mieste, ktorá podľa BSK patrí medzi ekologicky aj ekonomicky efektívne spôsoby obnovy cestnej infraštruktúry. Vďaka opätovnému využitiu existujúcich vrstiev vozovky sa výrazne zníži spotreba nových stavebných materiálov, pričom vyfrézovaný asfalt bude použitý ako druhotná stavebná surovina pri úprave krajníc.
Súčasťou projektu bude aj čistenie cestných priekop, úprava krajníc, obnova vodorovného dopravného značenia a osadenie nových smerových stĺpikov s ochrannými krytmi proti prerastaniu vegetácie.
Počas realizácie stavby bude predmetný úsek cesty úplne uzavretý. Vyznačená obchádzková trasa povedie cez obec Kostolná pri Dunaji po cestách III/1051, II/126, III/1061, II/503 a I/62. „V súvislosti s rekonštrukciou prosíme vodičov o zvýšenú opatrnosť, rešpektovanie dočasného dopravného značenia a trpezlivosť počas realizácie stavebných prác,“ uviedla Forman. Práce potrvajú približne šesť týždňov.